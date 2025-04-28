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МЗС закликало світ до тиску після визнання участі північнокорейських військ КНДР у війні

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 28 квітня 2025, 20:01
МЗС закликало світ до тиску після визнання участі північнокорейських військ КНДР у війні
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію та Північну Корею після визнання прямої участі військ КНДР у війні проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речника МЗС Георгія Тихого на стримі на Х 

Деталі: Тихий назвав "дуже показовим" визнання участі північнокорейських військ у боях проти України, оскільки раніше режими у Москві та Пхеньяні це заперечували.

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"Це ще раз підкреслює, що обом режимам – Путіна і Кім Чен Ина – не можна довіряти. Їхнім словам не можна вірити", – зазначив він.

Представник МЗС також наголосив на загрозах, які поглиблення військової співпраці Росії та КНДР становить не лише для України, а й Європи загалом та Індо-Тихоокеанського регіону та Корейського півострова.

"На початку, коли Росія почала використовувати (північнокорейські. – Ред.) балістичні ракети більше року тому, вони були дуже неточними. А зараз вони стали набагато точнішими. А це тому, що вони випробовують їх на Україні і роблять їх більш ефективними", – пояснив Тихий.

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За його словами, Україна закликає посилити міжнародний тиск на режими в Москві та Пхеньяні, "і міжнародна спільнота має більше інструментів, щоб тиснути на ці режими і не дати їм доступу, наприклад, до західних технологій".

Нагадаємо:

  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.
  • Згодом Путін підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.
  • У США відреагували "стурбованістю", а в Євросоюзі назвали це "проявом відчаю з боку Росії".

МЗСКНДРРосія
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