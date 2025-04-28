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МИД призвал мир к давлению после признания участия северокорейских войск КНДР в войне

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 28 апреля 2025, 20:01
МИД призвал мир к давлению после признания участия северокорейских войск КНДР в войне
Иллюстративное фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить санкционное давление на Россию и Северную Корею после признания прямого участия войск КНДР в войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя МИД Георгия Тихого на стриме на Х

Детали: Тихий назвал "очень показательным" признание участия северокорейских войск в боях против Украины, поскольку ранее режимы в Москве и Пхеньяне это отрицали.

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"Это еще раз подчеркивает, что обоим режимам – Путина и Ким Чен Ына – нельзя доверять. Их словам нельзя верить", – отметил он.

Представитель МИД также подчеркнул угрозы, которые углубление военного сотрудничества России и КНДР представляет не только для Украины, но и для Европы в целом, а также для Индо-Тихоокеанского региона и Корейского полуострова.

"В начале, когда Россия начала использовать (северокорейские. – Ред.) баллистические ракеты больше года назад, они были очень неточными. А сейчас они стали гораздо точнее. А это потому, что они испытывают их на Украине и делают их более эффективными", – пояснил Тихий.

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По его словам, Украина призывает усилить международное давление на режимы в Москве и Пхеньяне, "и международное сообщество имеет больше инструментов, чтобы давить на эти режимы и не дать им доступа, например, к западным технологиям".

Напомним:

  • Лидер Северной Кореи Ким Чен подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
  • Впоследствии Путин подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их.
  • В США отреагировали "обеспокоенностью", а в Евросоюзе назвали это "проявлением отчаяния со стороны России".

МИДКНДРРосcия
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