Зеленський про ліквідацію осіб з військового командування РФ: Справедливість неминуче приходить
Понеділок, 28 квітня 2025, 23:39
Служба зовнішньої розвідки доповіла президенту Володимиру Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу армії РФ.
Джерело: Зеленський в Telegram
Дослівно: "Доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України.
Реклама:
Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить".
Деталі: Також керівник СБУ доповів президенту про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам.
Зеленський повідомив, що Україна працює над наступними санкційними кроками, він анонсував нові подання на РНБО.
РЕКЛАМА:
Що передувало:
- Вранці 25 квітня в місті Балашиха, що межує з російською столицею Москвою, вибухнув автомобіль, унаслідок чого помер генерал-лейтенант Міноборони РФ Ярослав Москалик.
- Видання "Важные истории" зазначало, що управління, в якому працював Москалик, є головною ланкою в плануванні російських операцій в Україні.
- 26 квітня російська ФСБ відзвітувала про затримання нібито агента українських спецслужб Ігната Кузіна за підозрою у вбивстві Москалика.