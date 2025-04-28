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Зеленський про ліквідацію осіб з військового командування РФ: Справедливість неминуче приходить

Тетяна ОлійникПонеділок, 28 квітня 2025, 23:39
Зеленський про ліквідацію осіб з військового командування РФ: Справедливість неминуче приходить
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Служба зовнішньої розвідки доповіла президенту Володимиру Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу армії РФ.

Джерело: Зеленський в Telegram

Дослівно: "Доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України.

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Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить".

Деталі: Також керівник СБУ доповів президенту про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам.

Зеленський повідомив, що Україна працює над наступними санкційними кроками, він анонсував нові подання на РНБО.

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Що передувало: 

  • Вранці 25 квітня в місті Балашиха, що межує з російською столицею Москвою, вибухнув автомобіль, унаслідок чого помер генерал-лейтенант Міноборони РФ Ярослав Москалик.
  • Видання "Важные истории" зазначало, що управління, в якому працював Москалик, є головною ланкою в плануванні російських операцій в Україні.
  • 26 квітня російська ФСБ відзвітувала про затримання нібито агента українських спецслужб Ігната Кузіна за підозрою у вбивстві Москалика.

Зеленський
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