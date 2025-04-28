Зеленський про ліквідацію осіб з військового командування РФ: Справедливість неминуче приходить

Служба зовнішньої розвідки доповіла президенту Володимиру Зеленському про ліквідацію осіб із вищого командного складу армії РФ.

Джерело: Зеленський в Telegram

Дослівно: "Доповіді керівників Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України.

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Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить".

Деталі: Також керівник СБУ доповів президенту про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам.

Зеленський повідомив, що Україна працює над наступними санкційними кроками, він анонсував нові подання на РНБО.

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