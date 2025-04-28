Зеленский о ликвидации лиц из военного командования РФ: Справедливость неизбежно приходит
Понедельник, 28 апреля 2025, 23:39
Служба внешней разведки доложила президенту Владимиру Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава армии РФ.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины.
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Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит".
Детали: Также руководитель СБУ доложил президенту о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам.
Зеленский сообщил, что Украина работает над следующими санкционными шагами, он анонсировал новые представления на СНБО.
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Что предшествовало:
- Утром 25 апреля в городе Балашиха, что граничит с российской столицей Москвой, взорвался автомобиль, в результате чего умер генерал-лейтенант Минобороны РФ Ярослав Москалик.
- Издание "Важные истории" отмечало, что управление, в котором работал Москалик, является главным звеном в планировании российских операций в Украине.
- 26 апреля российская ФСБ отчиталась о задержании якобы агента украинских спецслужб Игната Кузина по подозрению в убийстве Москалика.