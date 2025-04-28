Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о ликвидации лиц из военного командования РФ: Справедливость неизбежно приходит

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 апреля 2025, 23:39
Зеленский о ликвидации лиц из военного командования РФ: Справедливость неизбежно приходит
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Служба внешней разведки доложила президенту Владимиру Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава армии РФ.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины.

Реклама:

Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит".

Детали: Также руководитель СБУ доложил президенту о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам.

Зеленский сообщил, что Украина работает над следующими санкционными шагами, он анонсировал новые представления на СНБО.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • Утром 25 апреля в городе Балашиха, что граничит с российской столицей Москвой, взорвался автомобиль, в результате чего умер генерал-лейтенант Минобороны РФ Ярослав Москалик.
  • Издание "Важные истории" отмечало, что управление, в котором работал Москалик, является главным звеном в планировании российских операций в Украине.
  • 26 апреля российская ФСБ отчиталась о задержании якобы агента украинских спецслужб Игната Кузина по подозрению в убийстве Москалика.

Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Нет причин ждать 8 мая": Зеленский ответил на заявление Путина о "перемирии"
В Испании объявили чрезвычайное положение на фоне блэкаута
Корецкого избрали новым главой "Нафтогаза"
Блэкаут в Испании и Португалии произошел из-за "редкого атмосферного явления"
ОГП: К бегству Януковича из Украины в 2014 году причастен личный охранник Путина
В Испании и Португалии произошли масштабные отключения света
Все новости...
Зеленский
"Нет причин ждать 8 мая": Зеленский ответил на заявление Путина о "перемирии"
С тех пор как предложено прекращение огня, РФ применила 8,5 тыс. авиабомб – Зеленский
Зеленский: Россия пытается обмануть США и дальше затягивать войну
Последние новости
00:04
Орбан и Фицо хотят сохранить право вето на решения в ЕС
23:59
Тайсон Фьюри намекнул на свое возвращение в бокс
23:51
Новости экономики 28 апреля: новый глава "Нафтогаза", масштабный блэкаут в Европе
23:39
Зеленский о ликвидации лиц из военного командования РФ: Справедливость неизбежно приходит
23:23
Магазины "Эпицентра" возобновили работу после масштабной хакерской атаки
23:22
Генштаб: На Курщине с начала суток произошло 14 столкновений
23:08
Китай сделал заявление к США: "обойдемся без вашей нефти и зерна"
22:58
Слідство.Інфо: Шмыгаль не задекларировал машину жены премиум-класса
22:46
Трамп в очередной раз рассказал, хочет ли еще один срок
22:33
фотоКак живет убежище "Сириус" в Киевской области после волны критики. Репортаж
Все новости...
Реклама:
Реклама: