Зеленский о ликвидации лиц из военного командования РФ: Справедливость неизбежно приходит

Служба внешней разведки доложила президенту Владимиру Зеленскому о ликвидации лиц из высшего командного состава армии РФ.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины.

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Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит".

Детали: Также руководитель СБУ доложил президенту о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам.

Зеленский сообщил, что Украина работает над следующими санкционными шагами, он анонсировал новые представления на СНБО.

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