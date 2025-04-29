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Кличко: Из-за вражеской атаки БпЛА в Киеве сгорела база отдыха, есть пострадавшая

Ольга ГлущенкоВторник, 29 апреля 2025, 02:02
Кличко: Из-за вражеской атаки БпЛА в Киеве сгорела база отдыха, есть пострадавшая
иллюстративное фото: СтратКом ВСУ

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате падения обломков вражеских дронов в Деснянском районе возникли пожары, есть пострадавшая. Позже стало известно о сгоревшей базе отдыха.

Источник: Кличко в соцсетях

Прямая речь Кличко: "Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно – горит частный дом и машины.

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Экстренные службы направляются на место".

Обновлено: Позже Кличко отметил, что в Деснянском районе пострадала женщина.

Прямая речь Кличко: "По сообщению медиков, в Деснянском районе пострадала женщина. Ей оказывают помощь на месте".

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Детали: Впоследствии Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о работе ПВО в Киеве и области.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко информировал о падении обломков в Деснянском районе.

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