Кличко: Из-за вражеской атаки БпЛА в Киеве сгорела база отдыха, есть пострадавшая
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате падения обломков вражеских дронов в Деснянском районе возникли пожары, есть пострадавшая. Позже стало известно о сгоревшей базе отдыха.
Источник: Кличко в соцсетях
Прямая речь Кличко: "Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно – горит частный дом и машины.
Экстренные службы направляются на место".
Обновлено: Позже Кличко отметил, что в Деснянском районе пострадала женщина.
Прямая речь Кличко: "По сообщению медиков, в Деснянском районе пострадала женщина. Ей оказывают помощь на месте".
Детали: Впоследствии Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха.
Что предшествовало: Ранее сообщалось о работе ПВО в Киеве и области.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко информировал о падении обломков в Деснянском районе.