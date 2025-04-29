ООН в ответ на заявление Путина о трехдневном "перемирии": Хотим видеть окончание войны
В ответ на заявление российского правителя Владимира Путина об объявлении очередного короткого "перемирия" в ООН отметили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.
Источник: пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Дюжаррика: "Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях".
Детали: Дюжаррик отметил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.
Он также добавил, что в ООН ценят любые усилия по урегулированию войны в Украине, соответствующие "позиции, которую я высказывал много, много, много, много, много, много раз".
На вопрос об участии северокорейских войск в российской войне против Украины, что признали и РФ, и КНДР, спикер ответил лаконично: "Думаю, любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление".
Предыстория:
- В Кремле сообщили, что Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала объявление главы Кремля Владимира Путина о "перемирии", приуроченного ко Дню победы.
- Президент Владимир Зеленский также прокомментировал заявление Путина о "перемирии" с 8 по 10 мая и заявил, что Украине нужно не временное "перемирие" ради парада в Москве, а полное и немедленное прекращение огня минимум на 30 дней.