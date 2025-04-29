ООН в ответ на заявление Путина о трехдневном "перемирии": Хотим видеть окончание войны

В ответ на заявление российского правителя Владимира Путина об объявлении очередного короткого "перемирия" в ООН отметили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.

Источник: пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Дюжаррика: "Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях".

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Детали: Дюжаррик отметил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также добавил, что в ООН ценят любые усилия по урегулированию войны в Украине, соответствующие "позиции, которую я высказывал много, много, много, много, много, много раз".

На вопрос об участии северокорейских войск в российской войне против Украины, что признали и РФ, и КНДР, спикер ответил лаконично: "Думаю, любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление".

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