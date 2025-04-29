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Россия атаковала Украину 100 БпЛА: 84 дрона не долетели до цели

Ирина БалачукВторник, 29 апреля 2025, 08:51
Россия атаковала Украину 100 БпЛА: 84 дрона не долетели до цели
Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Центр"

С вечера 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину сотней ударных БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов: 37 дронов удалось уничтожить, еще 47 не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

Захватчики запускали свои дроны с направлений российских городов Курск, Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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