Россия атаковала Украину 100 БпЛА: 84 дрона не долетели до цели
С вечера 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину сотней ударных БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов: 37 дронов удалось уничтожить, еще 47 не долетели до цели.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 37 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".
Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.
Захватчики запускали свои дроны с направлений российских городов Курск, Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.