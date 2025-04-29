Міноборони пояснило, як отримати 1 млн грн добровольцям, котрі приєдналися до ЗСУ до старту проєкту "18-24"

Міністерство оборони України оприлюднило перелік документів, які мають зібрати добровольці віком від 18 до 24 років, що вступили до лав ЗСУ у період з 24 лютого 2022 до 13 лютого 2025 року та продовжують службу, аби отримати одноразову грошову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень.

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: Зазначається, що відповідно до окремого доручення міністра оборони № 999/уд від 20 лютого 2025 року, виплата здійснюється за наказом командира військової частини, який видається на підставі таких документів:

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витягів з послужних списків, копій обліково-послужних карток, довідок про проходження військової служби (трудову діяльність);

копій послужних карток;

довідок, оформлених за відповідною формою, зокрема з місць попередньої служби, про безпосередню участь вказаних військовослужбовців у бойових діях в районах їх ведення, відсутність (наявність) випадків притягнення до відповідальності та інших особливих обставин.

ілюстрація: МОУ

З формою довідки про участь у бойових діях в районах їх ведення та відсутністю випадків притягнення до відповідальності можна ознайомитись за посиланням.

Щоб підтвердити участь у бойових діях, потрібно надати такі документи:

бойовий наказ або розпорядження;

журнал бойових дій чи оперативної обстановки;

бойове донесення;

рапорт командира підрозділу.

Якщо військовослужбовець брав участь у бойових діях у складі різних частин, усі довідки мають бути зібрані з кожного місця служби, включаючи поточне.

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Військова частина має право надіслати відповідні запити, але для прискорення процесу військовослужбовець також може звертатися за довідками самостійно.

ілюстрація: МОУ

Пряма мова: "Довідка, яка видається згідно з Додатком 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, не є підставою для виплати винагороди, оскільки не охоплює усі аспекти, що впливають на виплату.

Періоди вказані в цій довідці, не можуть бути використані як підстава для нарахування винагороди, оскільки вони включають як періоди безпосередньої участі у бойових діях, так і інші періоди, за які виплата не передбачена".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 11 лютого затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.

У Міноборони заявили, що добровольці віком 18-24 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень.

24 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили зокрема результати програми з контрактом для військовослужбовців 18-24 років та її розширення.

9 квітня Кабінет міністрів розширив можливості в рамках експериментального проєкту "Контракт 18-24" на Держприкордонслужбу та Національну гвардію.

12 квітня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю "BIHUS.Info" повідомив, що на даний час кількість людей, які підписали контракти на вступ до Сил оборони за програмою "18-24" становить менше 500 осіб.

Знати більше: "Контракт 18-24": ЗСУ розповіли про найпопулярніші спеціальності та мотивацію кандидатів

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