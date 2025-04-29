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Минобороны объяснило, как получить 1 млн грн добровольцам, которые присоединились к ВСУ до старта проекта «18-24»

Анастасия ПроцВторник, 29 апреля 2025, 11:31
Минобороны объяснило, как получить 1 млн грн добровольцам, которые присоединились к ВСУ до старта проекта «18-24»
ИЛЛЮСТРАЦИЯ: МОУ

Министерство обороны Украины обнародовало перечень документов, которые должны собрать добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, вступившие в ряды ВСУ в период с 24 февраля 2022 до 13 февраля 2025 года и продолжают службу, чтобы получить единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона гривен.

Источник: Министерство обороны

Детали: Отмечается, что в соответствии с отдельным поручением министра обороны № 999/уд от 20 февраля 2025 года, выплата осуществляется по приказу командира воинской части, который выдается на основании следующих документов:

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  • выписок из послужных списков, копий учетно-послужных карточек, справок о прохождении военной службы (трудовой деятельности)
  • копий послужных карточек
  • справок, оформленных по соответствующей форме, в частности с мест предыдущей службы, о непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях в районах их ведения, отсутствие (наличие) случаев привлечения к ответственности и других особых обстоятельств.
 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ: МОУ

С формой справки об участии в боевых действиях в районах их ведения и отсутствием случаев привлечения к ответственности можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы подтвердить участие в боевых действиях, нужно предоставить следующие документы:

  • боевой приказ или распоряжение;
  • журнал боевых действий или оперативной обстановки;
  • боевое донесение;
  • рапорт командира подразделения.

Если военнослужащий участвовал в боевых действиях в составе разных частей, все справки должны быть собраны с каждого места службы, включая текущее.

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Воинская часть имеет право направить соответствующие запросы, но для ускорения процесса военнослужащий также может обращаться за справками самостоятельно.

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ: МОУ

Прямая речь: "Справка, которая выдается согласно Приложению 6 к Порядку предоставления и лишения статуса участника боевых действий, не является основанием для выплаты вознаграждения, поскольку не охватывает все аспекты, влияющие на выплату.

Периоды указанные в этой справке, не могут быть использованы как основание для начисления вознаграждения, поскольку они включают как периоды непосредственного участия в боевых действиях, так и другие периоды, за которые выплата не предусмотрена".

Напомним:

  • Кабинет министров 11 февраля утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременного денежного пособия.
  • В Минобороны заявили, что добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.
  • 24 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили в частности результаты программы с контрактом для военнослужащих 18-24 лет и ее расширение.
  • 9 апреля Кабинет министров расширил возможности в рамках экспериментального проекта "Контракт 18-24" на Госпогранслужбу и Национальную гвардию.
  • 12 апреля заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью "BIHUS.Info" сообщил, что в настоящее время количество людей, которые подписали контракты на вступление в Силы обороны по программе "18-24" составляет менее 500 человек.

Знать больше: "Контракт 18-24": ВСУ рассказали о самых популярных специальностях и мотивации кандидатов

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Минобороны
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