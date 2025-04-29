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Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва

Валентина РоманенкоВівторок, 29 квітня 2025, 13:31
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Ткаченко і Кличко. колаж УП

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив, що терміново скликає Раду оборони Києва.

Джерело: Ткаченко в Telegram

Деталі: Вказано, що предмет зустрічі – алгоритм дій після того, як ДСНС ліквідувало наслідки прильотів. 

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Очільник КМВА зазначив, що засідання Ради оборони "проводитиме невідкладно, попри те, що співкерівник Віталій Кличко не в Україні.

Пряма мова: "Лише напередодні я особисто проводив нараду з головами РДА та відповідальними службами на цю тему.

В моменті - ми не маємо розраховувати на когось, якщо місто має ресурси. Мені уривається терпець, що будь-яке планування обмежується лише плануванням. А відповідальні - насправді з префіксом "без".

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Від себе особисто, від наших жителів, дякую всім волонтерам, які включились в допомогу в Святошинському районі".

Нагадаємо: Очільник КМВА Тимур Ткаченко судиться з мером столиці Віталієм Кличком за повноваження.

Передісторія:

Київ
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