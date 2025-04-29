Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив, що терміново скликає Раду оборони Києва.
Джерело: Ткаченко в Telegram
Деталі: Вказано, що предмет зустрічі – алгоритм дій після того, як ДСНС ліквідувало наслідки прильотів.
Очільник КМВА зазначив, що засідання Ради оборони "проводитиме невідкладно, попри те, що співкерівник Віталій Кличко не в Україні.
Пряма мова: "Лише напередодні я особисто проводив нараду з головами РДА та відповідальними службами на цю тему.
В моменті - ми не маємо розраховувати на когось, якщо місто має ресурси. Мені уривається терпець, що будь-яке планування обмежується лише плануванням. А відповідальні - насправді з префіксом "без".
Від себе особисто, від наших жителів, дякую всім волонтерам, які включились в допомогу в Святошинському районі".
Нагадаємо: Очільник КМВА Тимур Ткаченко судиться з мером столиці Віталієм Кличком за повноваження.
Передісторія:
- В ніч на 29 квітня Київ та околиці атакували 11 ворожих безпілотників, 9 з яких знищила ППО, ще 2 були локаційно втрачені. У результаті дронової атаки є руйнування, вирувала пожежа, 3 людей звернулись по медичну допомогу.
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Особливо постраждала столиція: у Святошинському районі внаслідок російського удару тоді загинули 13 людей, ще 87 постраждали.