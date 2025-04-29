Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил, что срочно созывает Совет обороны Киева.
Источник: Ткаченко в Telegram
Детали: Указано, что предмет встречи - алгоритм действий после того, как ГСЧС ликвидировало последствия прилетов.
Глава КГВА отметил, что заседание Совета обороны "будет проводить безотлагательно, несмотря на то, что соруководитель Виталий Кличко не в Украине.
Прямая речь: "Только накануне я лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами на эту тему.
В моменте - мы не должны рассчитывать на кого-то, если город имеет ресурсы. У меня лопается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные - на самом деле с приставкой "без".
От себя лично, от наших жителей, спасибо всем волонтерам, которые включились в помощь в Святошинском районе".
Напомним: Глава КГВА Тимур Ткаченко судится с мэром столицы Виталием Кличко за полномочия.
Предыстория:
- В ночь на 29 апреля Киев и окрестности атаковали 11 вражеских беспилотников, 9 из которых уничтожила ПВО, еще 2 были локационно потеряны. В результате дроновой атаки есть разрушения, бушевал пожар, 3 человека обратились за медицинской помощью.
- Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Особенно пострадала столица: в Святошинском районе в результате российского удара тогда погибли 13 человек, еще 87 пострадали.