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Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева

Валентина РоманенкоВторник, 29 апреля 2025, 13:31
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Ткаченко и Кличко. коллаж УП

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил, что срочно созывает Совет обороны Киева.

Источник: Ткаченко в Telegram

Детали: Указано, что предмет встречи - алгоритм действий после того, как ГСЧС ликвидировало последствия прилетов.

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Глава КГВА отметил, что заседание Совета обороны "будет проводить безотлагательно, несмотря на то, что соруководитель Виталий Кличко не в Украине.

Прямая речь: "Только накануне я лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами на эту тему.

В моменте - мы не должны рассчитывать на кого-то, если город имеет ресурсы. У меня лопается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные - на самом деле с приставкой "без".

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От себя лично, от наших жителей, спасибо всем волонтерам, которые включились в помощь в Святошинском районе".

Напомним: Глава КГВА Тимур Ткаченко судится с мэром столицы Виталием Кличко за полномочия.

Предыстория:

  • В ночь на 29 апреля Киев и окрестности атаковали 11 вражеских беспилотников, 9 из которых уничтожила ПВО, еще 2 были локационно потеряны. В результате дроновой атаки есть разрушения, бушевал пожар, 3 человека обратились за медицинской помощью.
  • Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Особенно пострадала столица: в Святошинском районе в результате российского удара тогда погибли 13 человек, еще 87 пострадали.

Киев
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