Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил, что срочно созывает Совет обороны Киева.

Источник: Ткаченко в Telegram

Детали: Указано, что предмет встречи - алгоритм действий после того, как ГСЧС ликвидировало последствия прилетов.

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Глава КГВА отметил, что заседание Совета обороны "будет проводить безотлагательно, несмотря на то, что соруководитель Виталий Кличко не в Украине.

Прямая речь: "Только накануне я лично проводил совещание с председателями РГА и ответственными службами на эту тему.

В моменте - мы не должны рассчитывать на кого-то, если город имеет ресурсы. У меня лопается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные - на самом деле с приставкой "без".

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От себя лично, от наших жителей, спасибо всем волонтерам, которые включились в помощь в Святошинском районе".

Напомним: Глава КГВА Тимур Ткаченко судится с мэром столицы Виталием Кличко за полномочия.

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