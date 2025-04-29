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Голод, виснаження та зірваний обмін: що відомо про перебування журналістки Рощиної в СІЗО в Таганрозі

Українська правда, Анастасія ПроцВівторок, 29 квітня 2025, 14:19
Голод, виснаження та зірваний обмін: що відомо про перебування журналістки Рощиної в СІЗО в Таганрозі
ПОРТРЕТ ВІКТОРІЇ РОЩИНОЇ. ФОТО: Getty Images

Журналісти дізналися деталі утримання в російському полоні в СІЗО №2 Таганрога загиблої журналістки Вікторії Рощиної. 

Джерело: матеріал УП "Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців"

Деталі: На початку 2024 року українську журналістку Вікторію Рощину разом з іншими полоненими перевели до СІЗО №2 у Таганрозі.

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Батько Рощиної звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Там підтвердили факт полону, однак не мали доступу до неї.

У травні одна зі звільнених українських полонених повідомила журналістам УП, що особисто бачила Вікторію в ізоляторі Таганрога.

За її словами, їх годували гнилою картоплею. Через недоїдання Вікторія почала стрімко худнути. Свідок розповіла, що згодом охоронці змушували Вікторію їсти.

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У серпні 2024 року, за словами батька, Вікторію тимчасово перевели до лікарні через критичне виснаження. Після госпіталізації її повернули до СІЗО, але цього разу – в одиночну камеру.

Один з колишніх ув’язнених розповів УП, що на момент повернення з лікарні у Вікторії на руці був катетер, а адміністрація почала готувати їй окрему їжу. Він також зазначив, що працівники тюрми питали в інших жінок, яку саме їжу вона може їсти.

Батько Рощиної повідомив, що в серпні мав із донькою телефонну розмову. За його словами, українська сторона просила її припинити голодування в обмін на обіцянку звільнення.

"Я кажу: ‘Доця, треба їсти, пообіцяли тебе звільнити’. І вона каже: ‘Так, я їм, я обіцяю’", — розповів він журналістам.

За інформацією джерел УП у ГУР та серед російських перемовників, Вікторію планували обміняти у вересні 2024 року. 8 вересня її вивели з камери для підготовки до повернення в Україну. Проте обмін так і не відбувся.

Один зі свідків у СІЗО розповів журналістам, що бачив, як Вікторію виводили: "Ми попросили дівчину з камери допомогти їй спуститися. З її допомогою вона спустилася. Після цього прийшов охоронець і сказав, що журналістка так і не потрапила на обмін. Він додав: ‘Вона сама винна в цьому’".

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості 

Передісторія: 

  • Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні. 
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.

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