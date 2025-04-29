Голод, истощение и сорванный обмен: что известно о пребывании журналистки Рощиной в СИЗО в Таганроге
Журналисты узнали детали содержания в российском плену в СИЗО №2 Таганрога погибшей журналистки Виктории Рощиной.
Источник: материал УП "Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев"
Детали: В начале 2024 года украинскую журналистку Викторию Рощину вместе с другими пленными перевели в СИЗО №2 в Таганроге.
Отец Рощиной обращался в Международный комитет Красного Креста. Там подтвердили факт плена, однако не имели доступа к ней.
В мае одна из освобожденных украинских пленных сообщила журналистам УП, что лично видела Викторию в изоляторе Таганрога.
По ее словам, их кормили гнилой картошкой. Из-за недоедания Виктория начала стремительно худеть. Свидетель рассказала, что впоследствии охранники заставляли Викторию есть.
В августе 2024 года, по словам отца, Викторию временно перевели в больницу из-за критического истощения. После госпитализации ее вернули в СИЗО, но на этот раз – в одиночную камеру.
Один из бывших заключенных рассказал УП, что на момент возвращения из больницы у Виктории на руке был катетер, а администрация начала готовить ей отдельную еду. Он также отметил, что работники тюрьмы спрашивали у других женщин, какую именно пищу она может есть.
Отец Рощиной сообщил, что в августе имел с дочерью телефонный разговор. По его словам, украинская сторона просила ее прекратить голодовку в обмен на обещание освобождения.
"Я говорю: 'Дочка, надо есть, пообещали тебя освободить'. И она говорит: 'Да, я им, я обещаю'", - рассказал он журналистам.
По информации источников УП в ГУР и среди российских переговорщиков, Викторию планировали обменять в сентябре 2024 года. 8 сентября ее вывели из камеры для подготовки к возвращению в Украину. Однако обмен так и не состоялся.
Один из свидетелей в СИЗО рассказал журналистам, что видел, как Викторию выводили: "Мы попросили девушку из камеры помочь ей спуститься. С ее помощью она спустилась. После этого пришел охранник и сказал, что журналистка так и не попала на обмен. Он добавил: 'Она сама виновата в этом'".
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП
Читайте также: In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия
Предыстория:
- Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.
- 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
- Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.