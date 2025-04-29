Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Голод, истощение и сорванный обмен: что известно о пребывании журналистки Рощиной в СИЗО в Таганроге

Украинская правда, Анастасия ПроцВторник, 29 апреля 2025, 14:19
Голод, истощение и сорванный обмен: что известно о пребывании журналистки Рощиной в СИЗО в Таганроге
ПОРТРЕТ ВИКТОРИИ РОЩИНОЙ. ФОТО: Getty Images

Журналисты узнали детали содержания в российском плену в СИЗО №2 Таганрога погибшей журналистки Виктории Рощиной.

Источник: материал УП "Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев"

Детали: В начале 2024 года украинскую журналистку Викторию Рощину вместе с другими пленными перевели в СИЗО №2 в Таганроге.

Реклама:

Отец Рощиной обращался в Международный комитет Красного Креста. Там подтвердили факт плена, однако не имели доступа к ней.

В мае одна из освобожденных украинских пленных сообщила журналистам УП, что лично видела Викторию в изоляторе Таганрога.

По ее словам, их кормили гнилой картошкой. Из-за недоедания Виктория начала стремительно худеть. Свидетель рассказала, что впоследствии охранники заставляли Викторию есть.

РЕКЛАМА:

В августе 2024 года, по словам отца, Викторию временно перевели в больницу из-за критического истощения. После госпитализации ее вернули в СИЗО, но на этот раз – в одиночную камеру.

Один из бывших заключенных рассказал УП, что на момент возвращения из больницы у Виктории на руке был катетер, а администрация начала готовить ей отдельную еду. Он также отметил, что работники тюрьмы спрашивали у других женщин, какую именно пищу она может есть.

Отец Рощиной сообщил, что в августе имел с дочерью телефонный разговор. По его словам, украинская сторона просила ее прекратить голодовку в обмен на обещание освобождения.

"Я говорю: 'Дочка, надо есть, пообещали тебя освободить'. И она говорит: 'Да, я им, я обещаю'", - рассказал он журналистам.

По информации источников УП в ГУР и среди российских переговорщиков, Викторию планировали обменять в сентябре 2024 года. 8 сентября ее вывели из камеры для подготовки к возвращению в Украину. Однако обмен так и не состоялся.

Один из свидетелей в СИЗО рассказал журналистам, что видел, как Викторию выводили: "Мы попросили девушку из камеры помочь ей спуститься. С ее помощью она спустилась. После этого пришел охранник и сказал, что журналистка так и не попала на обмен. Он добавил: 'Она сама виновата в этом'".

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП

Читайте также: In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

Предыстория:  

  • Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.  
  • Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.  
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.  
  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.  
  • 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
  • Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.

СМИРосcияпленныеправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
В Кремле намекнули, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие
В МО РФ рассказали, что делал для Путина генерал Москалик, которого ликвидировали на прошлой неделе
ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству
Премьер Канады после победы его партии заявил, что старым отношениям с США пришел конец
Все новости...
СМИ
Со следами пыток и без части органов – в ОГП рассказали о состоянии тела, которое идентифицировали как тело журналистки Рощиной
Международные медиа взялись расследовать плен журналистки Рощиной
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Последние новости
15:34
Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина
15:26
Растратили 90 млн на закупке дров для ВСУ, покупали квартиры и раритетные авто – разоблачена схема
15:26
В МИД Украины рассказали подробности двойного ДТП под Варшавой: пострадал минимум один украинец
15:17
В большинстве областей уже утвердили программу сети академических лицеев для реформы старшей школы
15:06
Британец О'Салливан установил новый рекорд чемпионатов мира по снукеру
14:34
В Ровно возле мусорника нашли мертвого младенца: полиция открыла уголовное производство
14:26
фотоВ Харькове школьница подожгла два внедорожника ВСУ
14:22
текстПроект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев
14:19
Голод, истощение и сорванный обмен: что известно о пребывании журналистки Рощиной в СИЗО в Таганроге
14:00
Одна из крупнейших авиакомпаний Египта сократит перевозки россиян из-за санкций
Все новости...
Реклама:
Реклама: