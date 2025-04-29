Голод, истощение и сорванный обмен: что известно о пребывании журналистки Рощиной в СИЗО в Таганроге

Журналисты узнали детали содержания в российском плену в СИЗО №2 Таганрога погибшей журналистки Виктории Рощиной.

Источник: материал УП "Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев"

Детали: В начале 2024 года украинскую журналистку Викторию Рощину вместе с другими пленными перевели в СИЗО №2 в Таганроге.

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Отец Рощиной обращался в Международный комитет Красного Креста. Там подтвердили факт плена, однако не имели доступа к ней.

В мае одна из освобожденных украинских пленных сообщила журналистам УП, что лично видела Викторию в изоляторе Таганрога.

По ее словам, их кормили гнилой картошкой. Из-за недоедания Виктория начала стремительно худеть. Свидетель рассказала, что впоследствии охранники заставляли Викторию есть.

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В августе 2024 года, по словам отца, Викторию временно перевели в больницу из-за критического истощения. После госпитализации ее вернули в СИЗО, но на этот раз – в одиночную камеру.

Один из бывших заключенных рассказал УП, что на момент возвращения из больницы у Виктории на руке был катетер, а администрация начала готовить ей отдельную еду. Он также отметил, что работники тюрьмы спрашивали у других женщин, какую именно пищу она может есть.

Отец Рощиной сообщил, что в августе имел с дочерью телефонный разговор. По его словам, украинская сторона просила ее прекратить голодовку в обмен на обещание освобождения.

"Я говорю: 'Дочка, надо есть, пообещали тебя освободить'. И она говорит: 'Да, я им, я обещаю'", - рассказал он журналистам.

По информации источников УП в ГУР и среди российских переговорщиков, Викторию планировали обменять в сентябре 2024 года. 8 сентября ее вывели из камеры для подготовки к возвращению в Украину. Однако обмен так и не состоялся.

Один из свидетелей в СИЗО рассказал журналистам, что видел, как Викторию выводили: "Мы попросили девушку из камеры помочь ей спуститься. С ее помощью она спустилась. После этого пришел охранник и сказал, что журналистка так и не попала на обмен. Он добавил: 'Она сама виновата в этом'".

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