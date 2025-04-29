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Ексзаступник міністра Гричак програв касацію: має відсидіти 10 років

Валентина РоманенкоВівторок, 29 квітня 2025, 17:17
Ексзаступник міністра Гричак програв касацію: має відсидіти 10 років
фото САП

Верховний суд підтвердив вирок у 10 років позбавлення волі колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.

Джерело: пресслужба ВС, Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: 29 квітня Касаційний кримінальний суд Верховного суду постановив залишити без змін вирок ВАКС від 23.02.2022 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 19.12.2023, якими колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака визнано винуватим у винуватим у шахрайстві та підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди.

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Юрій Гримчак
ілюстративне фото

ВС погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.

Таким чином, колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

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За обставинами кримінального провадження засуджений Гримчак за попередньою змовою з особою, провадження щодо якої закрито у зв'язку зі смертю (брат його дружини Ігор Овдієнко -ред.), за понад 1 млн доларів США пообіцяв представнику товариства з обмеженою відповідальністю вплинути на службових осіб, які займають відповідальне становище.

За цю суму вони нібито мали посприяти в позитивному вирішенні питання щодо отримання дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) ринку в межах охоронної зони, а також стягнення в судовому порядку боргу з іншого підприємства.

Повний текст постанови ККС ВС від 29 квітня 2025 року у справі № 991/4110/20 (провадження № 51-1490км24) буде проголошено 5 травня 2025 року.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Верховний судГримчак
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