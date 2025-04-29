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Экс-замминистра Гричак проиграл кассацию: должен отсидеть 10 лет

Валентина РоманенкоВторник, 29 апреля 2025, 17:17
Экс-замминистра Гричак проиграл кассацию: должен отсидеть 10 лет
фото САП

Верховный суд подтвердил приговор в 10 лет лишения свободы бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Источник: пресс-служба ВС, Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: 29 апреля Кассационный уголовный суд Верховного суда постановил оставить без изменений приговор ВАКС от 23.02.2022 и постановление Апелляционной палаты ВАКС от 19.12.2023, которыми бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды.

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Юрий Грымчак
иллюстративное фото

ВС согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Согласно обстоятельства уголовного производства, осужденный Грымчак по предварительному сговору с лицом, производство в отношении которого закрыто в связи со смертью (брат его жены Игорь Овдиенко -ред.), за более чем 1 млн долларов США пообещал представителю общества с ограниченной ответственностью повлиять на должностных лиц, занимающих ответственное положение.

За эту сумму они якобы должны были посодействовать в положительном решении вопроса о получении разрешительных документов на строительство (реконструкцию) рынка в пределах охранной зоны, а также взыскании в судебном порядке долга с другого предприятия.

Полный текст постановления КУС ВС от 29 апреля 2025 года по делу № 991/4110/20 (производство № 51-1490км24) будет объявлен 5 мая 2025 года.

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Верховный судГрымчак
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