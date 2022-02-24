ВАКС засудив Гримчака до 10 років ув’язнення

Вищий антикорупційний суд засудив ексзаступника міністра ТОТ Юрія Гримчака до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: ЦПК у Telegram

Дослівно: "За сукупністю злочинів колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі Федорак призначила Гримчаку 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У строк покарання зарахують строк попереднього ув’язнення Гримчака у СІЗО на досудовому розслідуванні. Крім того, з нього стягнуть понад 200 тисяч гривень судових витрат.

Також задовольнили цивільний позов прокурора на суму понад 938 тис грн.

Справу в частині обвинувачення Овдієнка закрили вже в ході судового розгляду через його смерть.

У захисту є 30 днів на оскарження вироку".

Деталі: Національне антикорупційне бюро затримало колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка у серпні 2019 року.

За даними обвинувачення, заявник Максим Святненко під час спілкування із Гримчаком розповів про проблему із судами у ТОВ "Катран К", з яким він співпрацював. Компанії потрібна була консультація у справі про стягнення боргу з іншого підприємства.

У відповідь заступник міністра нібито повідомив, що за 100 тисяч доларів зможе допомогти з необхідним судовим рішенням у Верховному суді.

У другому епізоді Святненко розповів, що має проблеми з погодженням дозвільних документів для "Катран К" на реконструкцію "Ринку Рибалка" на землях, які належать до пам’яток культурної спадщини. Після цього Гримчак нібито запропонував допомогу за "скромний" 1 мільйон доларів.

Гроші мали розподілити між посадовцями Міністерства культури, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та інших відомств.

За даними детективів, насправді Гримчак і Овдієнко не збиралися ні з ким ділитися.

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