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ВАКС засудив Гримчака до 10 років ув’язнення

Ольга Глущенко Четвер, 24 лютого 2022, 03:29

Вищий антикорупційний суд засудив ексзаступника міністра ТОТ Юрія Гримчака до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: ЦПК у Telegram

Дослівно: "За сукупністю злочинів колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі Федорак призначила Гримчаку 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У строк покарання зарахують строк попереднього ув’язнення Гримчака у СІЗО на досудовому розслідуванні. Крім того, з нього стягнуть понад 200 тисяч гривень судових витрат.

Також задовольнили цивільний позов прокурора на суму понад 938 тис грн.

Справу в частині обвинувачення Овдієнка закрили вже в ході судового розгляду через його смерть.

У захисту є 30 днів на оскарження вироку".

Деталі: Національне антикорупційне бюро затримало колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка у серпні 2019 року.

За даними обвинувачення, заявник Максим Святненко під час спілкування із Гримчаком розповів про проблему із судами у ТОВ "Катран К", з яким він співпрацював. Компанії потрібна була консультація у справі про стягнення боргу з іншого підприємства.

У відповідь заступник міністра нібито повідомив, що за 100 тисяч доларів зможе допомогти з необхідним судовим рішенням у Верховному суді.

У другому епізоді Святненко розповів, що має проблеми з погодженням дозвільних документів для "Катран К" на реконструкцію "Ринку Рибалка" на землях, які належать до пам’яток культурної спадщини. Після цього Гримчак нібито запропонував допомогу за "скромний" 1 мільйон доларів.

Гроші мали розподілити між посадовцями Міністерства культури, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та інших відомств.

За даними детективів, насправді Гримчак і Овдієнко не збиралися ні з ким ділитися.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
  • За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".

Теми: Гримчаксуд
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