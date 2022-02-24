ВАКС засудив Гримчака до 10 років ув’язнення
Вищий антикорупційний суд засудив ексзаступника міністра ТОТ Юрія Гримчака до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Джерело: ЦПК у Telegram
Дослівно: "За сукупністю злочинів колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі Федорак призначила Гримчаку 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
У строк покарання зарахують строк попереднього ув’язнення Гримчака у СІЗО на досудовому розслідуванні. Крім того, з нього стягнуть понад 200 тисяч гривень судових витрат.
Також задовольнили цивільний позов прокурора на суму понад 938 тис грн.
Справу в частині обвинувачення Овдієнка закрили вже в ході судового розгляду через його смерть.
У захисту є 30 днів на оскарження вироку".
Деталі: Національне антикорупційне бюро затримало колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка у серпні 2019 року.
За даними обвинувачення, заявник Максим Святненко під час спілкування із Гримчаком розповів про проблему із судами у ТОВ "Катран К", з яким він співпрацював. Компанії потрібна була консультація у справі про стягнення боргу з іншого підприємства.
У відповідь заступник міністра нібито повідомив, що за 100 тисяч доларів зможе допомогти з необхідним судовим рішенням у Верховному суді.
У другому епізоді Святненко розповів, що має проблеми з погодженням дозвільних документів для "Катран К" на реконструкцію "Ринку Рибалка" на землях, які належать до пам’яток культурної спадщини. Після цього Гримчак нібито запропонував допомогу за "скромний" 1 мільйон доларів.
Гроші мали розподілити між посадовцями Міністерства культури, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та інших відомств.
За даними детективів, насправді Гримчак і Овдієнко не збиралися ні з ким ділитися.
Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака
Передісторія:
- 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
- За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
- Увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
- Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
- За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".