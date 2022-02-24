Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ВАКС засудив Гримчака до 10 років ув’язнення

Ольга Глущенко Четвер, 24 лютого 2022, 02:29
ВАКС засудив Гримчака до 10 років ув’язнення

Вищий антикорупційний суд засудив ексзаступника міністра ТОТ Юрія Гримчака до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: ЦПК у Telegram

Дослівно: "За сукупністю злочинів колегія суддів Вищого антикорупційного суду у складі Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі Федорак призначила Гримчаку 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Реклама:

У строк покарання зарахують строк попереднього ув’язнення Гримчака у СІЗО на досудовому розслідуванні. Крім того, з нього стягнуть понад 200 тисяч гривень судових витрат.

Також задовольнили цивільний позов прокурора на суму понад 938 тис грн.

Справу в частині обвинувачення Овдієнка закрили вже в ході судового розгляду через його смерть.

ВІДЕО ДНЯ

У захисту є 30 днів на оскарження вироку".

Деталі: Національне антикорупційне бюро затримало колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка у серпні 2019 року.

За даними обвинувачення, заявник Максим Святненко під час спілкування із Гримчаком розповів про проблему із судами у ТОВ "Катран К", з яким він співпрацював. Компанії потрібна була консультація у справі про стягнення боргу з іншого підприємства.

У відповідь заступник міністра нібито повідомив, що за 100 тисяч доларів зможе допомогти з необхідним судовим рішенням у Верховному суді.

У другому епізоді Святненко розповів, що має проблеми з погодженням дозвільних документів для "Катран К" на реконструкцію "Ринку Рибалка" на землях, які належать до пам’яток культурної спадщини. Після цього Гримчак нібито запропонував допомогу за "скромний" 1 мільйон доларів.

Гроші мали розподілити між посадовцями Міністерства культури, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та інших відомств.

За даними детективів, насправді Гримчак і Овдієнко не збиралися ні з ким ділитися.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
  • За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".

Теми: Гримчаксуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Гримчак
Колишній заступник міністра МінТОТ Гримчак відбуде 10 років у в'язниці: вирок набрав чинності
З Гримчака зняли електронний браслет стеження
Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: