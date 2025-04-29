САП ініціювала нову справу після розслідування про життя нардепа Шахова у Дубаї

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала відкриття кримінального провадження щодо народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова щодо можливого внесення недостовірних відомостей у деклараціях.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу САП

Деталі: Підставою для цього стало розслідування "Схем" (проєкт Радіо Свобода), в якому йшлося про те, що Шахов, якого з березня 2023 року розшукує Національне антикорупційне бюро у справі про недекларування майна на 88 мільйонів гривень, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, які орендує його цивільна дружина.

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Ці витрати, як повідомляли журналісти, нардеп не декларує.

Дослівно: "За результатами опрацювання відомостей, опублікованих у журналістському розслідуванні… Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 25.04.2025 перед виконувачем обов’язків генерального прокурора ініційовано внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливого внесення недостовірних відомостей у деклараціях за 2022, 2023 та 2024 роки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації – ред.)".

Деталі: Санкція статті передбачає від штрафу до позбавлення волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Що передувало: Сергій Шахов востаннє фізично був присутній у Верховній Раді у листопаді 2022 року. Шахов регулярно долучається до засідань, переважно з вимкненою камерою та голосує "за", зазначають у русі "Чесно".

НАБУ і САП підозрюють Шахова у приховуванні майна на загальну суму 88 млн грн у декларації. Зокрема, йдеться про 13 квартир у центрі Києва, 8 паркомісць, котеджі під Києвом та земельні ділянки загальною площею 115 га. Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Шахова оголосили в розшук, оскільки він не ходив на засідання суду. Адвокатка нардепа стверджувала, що її підопічний лікується в Киргизстані.