САП инициировала новое дело после расследования о жизни нардепа Шахова в Дубае

Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала открытие уголовного производства в отношении народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова относительно возможного внесения недостоверных сведений в декларациях.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу САП

Детали: Основанием для этого стало расследование "Схем" (проект Радио Свобода), в котором говорилось о том, что Шахов, которого с марта 2023 года разыскивает Национальное антикоррупционное бюро по делу о недекларировании имущества на 88 миллионов гривен, более двух лет живет в элитных апартаментах в Дубае, которые арендует его гражданская жена.

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Эти расходы, как сообщали журналисты, нардеп не декларирует.

Дословно: "По результатам обработки сведений, опубликованных в журналистском расследовании... Специализированной антикоррупционной прокуратурой 25.04. 2025 перед исполняющим обязанности генерального прокурора инициировано внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможного внесения недостоверных сведений в декларациях за 2022, 2023 и 2024 годы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации – ред.)".

Детали: Санкция статьи предусматривает от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Что предшествовало: Сергей Шахов последний раз физически присутствовал в Верховной Раде в ноябре 2022 года. Шахов регулярно присоединяется к заседаниям, преимущественно с выключенной камерой и голосует "за", отмечают в движении "Чесно".

НАБУ и САП подозревают Шахова в неотображении в декларации имущества на общую сумму 88 млн грн. В частности, речь идет о 13 квартирах в центре Киева, 8 паркоместах, коттеджах под Киевом и земельных участках общей площадью 115 га. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд. Шахова объявили в розыск, поскольку он не ходил на заседания суда. Адвокат нардепа утверждала, что ее подопечный лечится в Кыргызстане.