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Прокуратура і ДСНС показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків

Ольга Глущенко Середа, 30 квітня 2025, 01:36
Прокуратура і ДСНС показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків
фото: ДСНС

У ніч проти 30 квітня Харківська обласна прокуратура і ДСНС опублікували відео наслідків масованої атаки російських безпілотників на Харків.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, ГУ ДСНС у Харківській області

Деталі: На відео показані пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі.

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Рятувальники гасять пожежі, медики надають допомогу потерпілим.

Дослівно ДСНС: "Внаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж".

Що передувало: Російські війська увечері 29 квітня запустили по Харкову ударні безпілотники, у місті пролунали вибухи, 39 людей постраждали.

Раніше у прокуратурі повідомили, що росіяни атакували Харків ввечері 29 квітня безпілотниками типу "Герань-2".

Харківросійсько-українська війнабезпілотникипожежа
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