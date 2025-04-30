Прокуратура і ДСНС показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків
У ніч проти 30 квітня Харківська обласна прокуратура і ДСНС опублікували відео наслідків масованої атаки російських безпілотників на Харків.
Джерело: Харківська обласна прокуратура, ГУ ДСНС у Харківській області
Деталі: На відео показані пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі.
Рятувальники гасять пожежі, медики надають допомогу потерпілим.
Дослівно ДСНС: "Внаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж".
Наслідки ворожої масованої атаки БпЛА на Харків.
Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/5DpfMQcrJM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 29, 2025РЕКЛАМА:
Атака російських дронів спричинила масштабні пожежі та руйнування в Харкові— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 29, 2025
Відео: ГУ ДСНС у Харківській області pic.twitter.com/WsSD2bwCjo
Що передувало: Російські війська увечері 29 квітня запустили по Харкову ударні безпілотники, у місті пролунали вибухи, 39 людей постраждали.
Раніше у прокуратурі повідомили, що росіяни атакували Харків ввечері 29 квітня безпілотниками типу "Герань-2".