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Прокуратура и ГСЧС показали последствия массированной атаки российских БпЛА на Харьков

Ольга ГлущенкоСреда, 30 апреля 2025, 01:36
Прокуратура и ГСЧС показали последствия массированной атаки российских БпЛА на Харьков
фото: ГСЧС

В ночь на 30 апреля Харьковская областная прокуратура и ГСЧС опубликовали видео последствий массированной атаки российских беспилотников на Харьков.

Источник: Харьковская областная прокуратура, ГУ ГСЧС в Харьковской области

Детали: На видео показаны поврежденные многоэтажки, автомобили.

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Спасатели тушат пожары, медики оказывают помощь пострадавшим.

Дословно ГСЧС:"В результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров".

Что предшествовало: Российские войска вечером 29 апреля запустили по Харькову ударные беспилотники, в городе прогремели взрывы, 39 человек пострадали.

Ранее в прокуратуре сообщили, что россияне атаковали Харьков вечером 29 апреля беспилотниками типа "Герань-2".

Харьковроссийско-украинская войнабеспилотникипожар
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