Прокуратура и ГСЧС показали последствия массированной атаки российских БпЛА на Харьков
В ночь на 30 апреля Харьковская областная прокуратура и ГСЧС опубликовали видео последствий массированной атаки российских беспилотников на Харьков.
Источник: Харьковская областная прокуратура, ГУ ГСЧС в Харьковской области
Детали: На видео показаны поврежденные многоэтажки, автомобили.
Спасатели тушат пожары, медики оказывают помощь пострадавшим.
Дословно ГСЧС:"В результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров".
Наслідки ворожої масованої атаки БпЛА на Харків.
Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/5DpfMQcrJM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 29, 2025РЕКЛАМА:
Атака російських дронів спричинила масштабні пожежі та руйнування в Харкові— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 29, 2025
Відео: ГУ ДСНС у Харківській області pic.twitter.com/WsSD2bwCjo
Что предшествовало: Российские войска вечером 29 апреля запустили по Харькову ударные беспилотники, в городе прогремели взрывы, 39 человек пострадали.
Ранее в прокуратуре сообщили, что россияне атаковали Харьков вечером 29 апреля беспилотниками типа "Герань-2".