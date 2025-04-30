Прокуратура и ГСЧС показали последствия массированной атаки российских БпЛА на Харьков

В ночь на 30 апреля Харьковская областная прокуратура и ГСЧС опубликовали видео последствий массированной атаки российских беспилотников на Харьков.

Источник: Харьковская областная прокуратура, ГУ ГСЧС в Харьковской области

Детали: На видео показаны поврежденные многоэтажки, автомобили.

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Спасатели тушат пожары, медики оказывают помощь пострадавшим.

Дословно ГСЧС:"В результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров".

Наслідки ворожої масованої атаки БпЛА на Харків.

Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/5DpfMQcrJM РЕКЛАМА: April 29, 2025

Атака російських дронів спричинила масштабні пожежі та руйнування в Харкові

Відео: ГУ ДСНС у Харківській області pic.twitter.com/WsSD2bwCjo — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 29, 2025

Что предшествовало: Российские войска вечером 29 апреля запустили по Харькову ударные беспилотники, в городе прогремели взрывы, 39 человек пострадали.

Ранее в прокуратуре сообщили, что россияне атаковали Харьков вечером 29 апреля беспилотниками типа "Герань-2".