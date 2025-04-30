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Трамп зробив нову заяву про Путіна і війну в Україні

Ольга Глущенко Середа, 30 квітня 2025, 05:34
Трамп зробив нову заяву про Путіна і війну в Україні
Дональд Трамп, скриншот

Президент США Дональд Трамп не сказав, чи довіряє правителю Кремля Володимиру Путіну, але припустив, що той "хотів би зупинити війну". Трамп додав, що якби він не виграв вибори, то Путін "отримав би всю Україну".

Джерело: Трамп в інтерв’ю ABC NewsCNN

Деталі: У публікації ABC News нагадують про допис Трампа, в якому він розкритикував Путіна за удари по мирних українських містах і допустив, що той не хоче припинення війни, а просто "морочить йому голову".

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В інтерв’ю журналісту Террі Морану Трамп зазначив: "Я б сказав, що він (Путін – ред.) хотів би зупинити війну".

Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи довіряє він Путіну.

Пряма мова Трампа: "Я вам не довіряю. Я не довіряю багатьом людям. Але я думаю.. що він поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить всю Україну".

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"Якби не я, я думаю, що він хотів би захопити всю країну".

"Я думаю, якби я не виграв вибори, він отримав би всю Україну".

"І завдяки мені я справді вірю, що він готовий припинити бої".

Що передувало: У понеділок Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву і невпевненість щодо намірів Путіна припинити війну.

Передісторія:

ТрампПутінросійсько-українська війна
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