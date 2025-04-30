Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине

Президент США Дональд Трамп не сказал, доверяет ли правителю Кремля Владимиру Путину, но предположил, что тот "хотел бы остановить войну". Трамп добавил, что если бы он не выиграл выборы, то Путин "получил бы всю Украину".

Источник: Трамп в интервью ABC News, CNN

Детали: В публикации напоминают о сообщении Трампа, в котором он раскритиковал Путина за удары по мирным украинским городам и допустил, что тот не хочет прекращения войны, а просто "морочит ему голову".

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В интервью журналисту Терри Морану Трамп отметил: "Я бы сказал, что он (Путин – ред.) хотел бы остановить войну".

Трамп уклонился от ответа на вопрос, доверяет ли он Путину.

Прямая речь Трампа: "Я вам не доверяю. Я не доверяю многим людям. Но я думаю... что он уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину".

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"Если бы не я, я думаю, что он хотел бы захватить всю страну".

"Я думаю, если бы я не выиграл выборы, он получил бы всю Украину".

"И благодаря мне я действительно верю, что он готов прекратить бои".

Что предшествовало: В понедельник Трамп выразил разочарование из-за российского ракетного удара по Киеву и неуверенность относительно намерений Путина прекратить войну.

Предыстория: