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Держдеп заявив, що Північна Корея несе відповідальність за війну Росії проти України

Ірина БалачукСереда, 30 квітня 2025, 08:53
Держдеп заявив, що Північна Корея несе відповідальність за війну Росії проти України
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Скриншот з відео Держдепартаменту

У Державному департаменті США заявили, що Північна Корея своєю участю у війні Росії проти України сприяє затягуванню бойових дій, а отже також відповідальна за кровопролиття.

Джерело: брифінг речниці Державного департаменту США Теммі Брюс 

Пряма мова Брюс: "Все досить просто. Північна Корея не є корисною. Вони не допомагають. Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність".

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Деталі: Вона додала, що США "стурбовані безпосередньою участю Північної Кореї у війні".

"Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені", – наголосила Брюс.

Вона також зазначила, що навчання Росією північнокорейських солдатів прямо порушує низку резолюцій Ради Безпеки, які разом "накладають широку заборону на надання або отримання військової підготовки або допомоги КНДР або від КНДР".

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Передісторія:

  • Наприкінці квітня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.
  • Згодом участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України підтвердив і глава РФ Володимир Путін. Він також "подякував" солдатам КНДР.
  • У США відреагували на це "стурбованістю", а в Євросоюзі назвали це "проявом відчаю з боку Росії".

СШАКНДРросійсько-українська війна
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