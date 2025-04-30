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Госдеп заявил, что Северная Корея несет ответственность за войну России против Украины

Ирина БалачукСреда, 30 апреля 2025, 08:53
Госдеп заявил, что Северная Корея несет ответственность за войну России против Украины
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Скриншот из видео Госдепартамента

В Государственном департаменте США заявили, что Северная Корея своим участием в войне России против Украины способствует затягиванию боевых действий, а, следовательно, также ответственна за кровопролитие.

Источник: брифинг пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс 

Прямая речь Брюс: "Все достаточно просто. Северная Корея не является полезной. Они не помогают. Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность".

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Детали: Она добавила, что США "обеспокоены непосредственным участием Северной Кореи в войне".

"Развертывание военного контингента Северной Кореи в России и любая поддержка, предоставляемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены", – отметила Брюс.

Она также подчеркнула, что обучение Россией северокорейских солдат прямо нарушает ряд резолюций Совета Безопасности, которые вместе "накладывают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от КНДР".

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Предыстория:

СШАКНДРроссийско-украинская война
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