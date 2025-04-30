Росія випустила по Україні понад 100 дронів за ніч, від початку тижня – 375

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 30 квітня Росія атакувала Україну понад 100 дронами, а від початку тижня випустила вже 375 безпілотників, з яких понад 190 були типу Shahed.

Джерело: Зеленський

Пряма мова: "Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – "шахеди".

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Деталі: Зеленський зазначив, що у Харкові внаслідок атаки поранено понад 25 людей, серед них двоє дітей. Також окупанти пошкодили щонайменше 13 об’єктів цивільної інфраструктури, включно з багатоквартирними будинками, лікарнею та школою. У місті тривають рятувальні роботи.

фото: ДСНС

У Дніпрі внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Внаслідок атаки також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Добропіллі російський дрон влучив у будівлю шахти, постраждали автобуси й легкові автомобілі, наразі відомо про одного постраждалого.

фото: ДСНС

Зеленський підкреслив, що російські дрони продовжують кружляти в небі над Україною навіть уранці, і подібні атаки стали щоденним явищем.

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Президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, включаючи нові санкції, а також підкреслив критичну потребу в додаткових системах протиповітряної оборони.

Пряма мова: "Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим".

Деталі: Крім того, Зеленський подякував усім партнерам, які підтримують Україну, допомагають з підготовкою нових санкцій проти Росії та постачають оборонні пакети.

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