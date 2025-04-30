Россия выпустила по Украине более 100 дронов за ночь: из них 50 сбили, 22 не достигли целей

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 30 апреля Россия атаковала Украину более 100 дронами. Противовоздушная оборона сбила 40 беспилотников.

Источник: Зеленский, Воздушные силы

Прямая речь: "Харьков, Днепр, Доброполье, другие наши города и общины. Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели, из них более 190 - "Шахеды".

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Детали: Зеленский отметил, что в Харькове в результате атаки ранены более 25 человек, среди них двое детей. Также оккупанты повредили по меньшей мере 13 объектов гражданской инфраструктуры, включая многоквартирные дома, больницу и школу. В городе продолжаются спасательные работы.

фото: ГСЧС

В Днепре в результате обстрела погиб один человек, еще один получил ранения. В результате атаки также повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Доброполье российский дрон попал в здание шахты, пострадали автобусы и легковые автомобили, на данный момент известно об одном пострадавшем.

фото: ГСЧС

Зеленский подчеркнул, что российские дроны продолжают кружить в небе над Украиной даже утром, и подобные атаки стали ежедневным явлением.

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Президент подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию, включая новые санкции, а также подчеркнул критическую потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны.

Прямая речь: "Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным".

Детали: Кроме того, Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину, помогают с подготовкой новых санкций против России и поставляют оборонные пакеты.

Обновлено: Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что противник атаковал 108-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами различных типов из районов Курска, Приморско-Ахтарска и Чауды (оккупированный Крым).

Дословно ПС: "По состоянию на 11:30 подтверждено сбитие 50 ударных БПЛА типа Shahed (а также беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

22 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий).

Предыстория: