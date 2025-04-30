Росіяни почали будувати міст для з′єднання з Північною Кореєю
У Приморському краї РФ почалося будівництво автомобільного моста через річку Туманна, який поєднає Росію з Північною Кореєю.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Ведомости", "Интерфакс"
Деталі: Передбачається, що міст, який зводить сочинське підприємство, буде побудований через півтора року.
Наразі між Росією і КНДР діє тільки залізничний міст і авіасполучення. Передбачається, що автомобільний міст "дасть змогу збільшити вантажопотік і розвивати пасажирські перевезення".
Загальна довжина споруджуваного мостового переходу (з під'їзними дорогами) - 4,7 кілометра. Довжина безпосередньо самого мосту - один кілометр. Довжина російської сторони становить 424 метри, корейської - 581 метр. Ширина мосту - 7 метрів (дві смуги руху).
Біля мостового переходу буде обладнано автомобільний пункт пропуску.
Що було раніше:
- Перед цим, 4 грудня 2024 року набув чинності договір про стратегічне співробітництво Росії та Північної Кореї.
- Війська Північної Кореї задіяні у війні Росії проти України. Наприкінці квітня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.
- Згодом участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України підтвердив і глава РФ Володимир Путін. Він також "подякував" солдатам КНДР.
- У США відреагували на це "стурбованістю", а в Євросоюзі назвали це "проявом відчаю з боку Росії".