У Приморському краї РФ почалося будівництво автомобільного моста через річку Туманна, який поєднає Росію з Північною Кореєю.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Ведомости", "Интерфакс"

Деталі: Передбачається, що міст, який зводить сочинське підприємство, буде побудований через півтора року.

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Наразі між Росією і КНДР діє тільки залізничний міст і авіасполучення. Передбачається, що автомобільний міст "дасть змогу збільшити вантажопотік і розвивати пасажирські перевезення".

Загальна довжина споруджуваного мостового переходу (з під'їзними дорогами) - 4,7 кілометра. Довжина безпосередньо самого мосту - один кілометр. Довжина російської сторони становить 424 метри, корейської - 581 метр. Ширина мосту - 7 метрів (дві смуги руху).

Біля мостового переходу буде обладнано автомобільний пункт пропуску.

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