В Приморском крае РФ началось строительство автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию с Северной Кореей.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Ведомости", "Интерфакс"

Детали: Предполагается, что мост, который возводит сочинское предприятие, будет построен через полтора года.

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Перед этим, 4 декабря 2024 года вступил в силу договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи.

Сейчас между Россией и КНДР действует только железнодорожный мост и авиасообщение. Предполагается, что автомобильный мост "позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки".

Общая длина строящегося мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения).

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Возле мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.

Что предшествовало: