Россияне начали строить мост для соединения с Северной Кореей
В Приморском крае РФ началось строительство автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию с Северной Кореей.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Ведомости", "Интерфакс"
Детали: Предполагается, что мост, который возводит сочинское предприятие, будет построен через полтора года.
Перед этим, 4 декабря 2024 года вступил в силу договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи.
Сейчас между Россией и КНДР действует только железнодорожный мост и авиасообщение. Предполагается, что автомобильный мост "позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки".
Общая длина строящегося мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения).
Возле мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
Что предшествовало:
- Перед этим, 4 декабря 2024 года вступил в силу договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи.
- В конце апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
- Позже участие северокорейских войск в войне против Украины на стороне России подтвердил и глава РФ Владимир Путин. Он "поблагодарил" солдат КНДР.
- В США отреагировали на это "обеспокоенностью", а в Евросоюзе назвали это "проявлением отчаяния со стороны России".