Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне начали строить мост для соединения с Северной Кореей

Станислав ПогориловСреда, 30 апреля 2025, 12:08
Россияне начали строить мост для соединения с Северной Кореей
Владимир Путин, Ким Чен, Ын, фото: "РИА Новости"

В Приморском крае РФ началось строительство автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию с Северной Кореей.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Ведомости", "Интерфакс"

Детали: Предполагается, что мост, который возводит сочинское предприятие, будет построен через полтора года.

Реклама:

Перед этим, 4 декабря 2024 года вступил в силу договор о стратегическом сотрудничестве России и Северной Кореи.

Сейчас между Россией и КНДР действует только железнодорожный мост и авиасообщение. Предполагается, что автомобильный мост "позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки".

Общая длина строящегося мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения).

РЕКЛАМА:

Возле мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.

Что предшествовало:

КНДРРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ФотоВ Киеве задержали фотографа из РФ, который задушил свою девушку-модель в фотостудии
"Санкционная бавовна": оборонный завод РФ в Муроме поразили дроны СБУ – источник
Россияне начали строить мост для соединения с Северной Кореей
Дроны атаковали оборонный завод в российском Муроме: там бушевал пожар
Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине
Все новости...
КНДР
Госдеп заявил, что Северная Корея несет ответственность за войну России против Украины
На Курщине погибли около 600 северокорейских солдат – Сеул
МИД призвал мир к давлению после признания участия северокорейских войск в войне
Последние новости
13:00
Совет принял за основу законопроект о противодействии притязаниям в армии: что он предусматривает
12:55
Российского теннисиста дисквалифицировали за неприличный жест в адрес арбитра
12:54
В России сняли фильм о 25-летнем правлении Путина
12:38
Таможенников раз в три года будут проверять на добропорядочность
12:36
СМИ: На систему государственных реестров Польши осуществили масштабную кибератаку
12:35
Коррупция на спорте: приближенные к чиновнику компании получили 59 миллионов на тендерах
12:33
ФотоВ Киеве задержали фотографа из РФ, который задушил свою девушку-модель в фотостудии
12:30
Дедлайн подачи декларации, бензин со спиртом и стипендии курсантам: что изменится в мае для украинцев?
12:25
"Санкционная бавовна": оборонный завод РФ в Муроме поразили дроны СБУ – источник
12:23
В "Дії" возобновили услугу подачи налоговых деклараций
Все новости...
Реклама:
Реклама: