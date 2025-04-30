На кордоні з Білоруссю поки немає угруповань РФ, які б становили загрозу Україні – ДПСУ

Ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилася, російських військових підрозділів у кількості, які б становили загрозу Україні, наразі немає.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв′ю "Укрінформу"

Пряма мова Демченка: "На цей момент російських підрозділів на території Білорусі, які б становили загрозу Україні в тій кількості, яка б могла до цього призвести, немає".

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Деталі: Він повідомив, що на даний момент ситуація як на кордоні, так і всередині Білорусі щодо загроз для України не змінюється.

"Проте цей напрямок залишається загрозливим, зважаючи на те, що Росія може спробувати використати його повторно. Тепер у безпосередній близькості до кордону якогось ударного угруповання, яке б формувалося або було сформоване, наші підрозділи, які за цим спостерігають, не фіксують", - зазначив він.

За словами Демченка, постійно відстежується, наскільки ситуація може змінюватися. "І, власне, не можна виключати того, що із цього напрямку ворог не вдасться до якихось інших дій. Особливо зважаючи на те, що вони знову анонсують спільні навчання. Звісно, якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів у Білорусь, ми про це будемо знати", - сказав речник ДПСУ.

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