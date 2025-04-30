На границе с Беларусью пока нет группировок РФ, которые бы представляли угрозу Украине – ГПСУ

Ситуация на границе с Беларусью не изменилась, российских военных подразделений в количестве, которые бы представляли угрозу Украине, пока нет.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в интервью "Укринформу"

Прямая речь Демченко: "На данный момент российских подразделений на территории Беларуси, которые бы представляли угрозу Украине в том количестве, которое могло бы к этому привести, нет".

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Детали: Он сообщил, что на данный момент ситуация как на границе, так и внутри Беларуси относительно угроз для Украины не меняется.

"Однако это направление остается угрожающим, учитывая то, что Россия может попытаться использовать его повторно. Теперь в непосредственной близости к границе какой-то ударной группировки, которая бы формировалась или была сформирована, наши подразделения, которые за этим наблюдают, не фиксируют", - отметил он.

По словам Демченко, постоянно отслеживается, насколько ситуация может меняться. "И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-то другим действиям. Особенно учитывая то, что они снова анонсируют совместные учения. Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, мы об этом будем знать", - сказал представитель ГПСУ.

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