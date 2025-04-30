У ЄС про вбивство журналістки Рощиної: РФ демонструє свою огидну жорстокість

У Єврокомісії заявили, що останні деталі про те, як у російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина, є ще одним доказом жорсткості російської системи і свідченням, що окупація є смертельною загрозою для українців.

Джерело: "Європейська правда", речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на щоденному брифінгу 30 квітня

Деталі: Гіппер прокоментувала розслідування журналістів, у якому зібрали усе, що вдалось дізнатися про тортури і загибель у російському полоні позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної.

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"Росія не втрачає жодної нагоди продемонструвати свою огидну жорстокість щодо українців, вбиваючи та катуючи, як це сталося з Вікторією Рощиною, хороброю українською журналісткою, яку не лише жорстоко вбили, а й катували. Це також чітко показує, що життя під російською окупацією не є варіантом, це не безпечний варіант для українців", – відреагувала речниця.

"Журналісти завжди пам'ятатимуть її мужність, і ми повинні робити все можливе, щоб Росія понесла відповідальність за усі скоєні воєнні злочини та звірства", – сказала вона.

Читайте на "Українській правді" історію полону та катувань, що пережила Вікторія Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців.

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