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У ЄС про вбивство журналістки Рощиної: РФ демонструє свою огидну жорстокість

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 30 квітня 2025, 15:38
У ЄС про вбивство журналістки Рощиної: РФ демонструє свою огидну жорстокість
Колаж - УП

У Єврокомісії заявили, що останні деталі про те, як у російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина, є ще одним доказом жорсткості російської системи і свідченням, що окупація є смертельною загрозою для українців.

Джерело: "Європейська правда", речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на щоденному брифінгу 30 квітня

Деталі: Гіппер прокоментувала розслідування журналістів, у якому зібрали усе, що вдалось дізнатися про тортури і загибель у російському полоні позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної. 

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"Росія не втрачає жодної нагоди продемонструвати свою огидну жорстокість щодо українців, вбиваючи та катуючи, як це сталося з Вікторією Рощиною, хороброю українською журналісткою, яку не лише жорстоко вбили, а й катували. Це також чітко показує, що життя під російською окупацією не є варіантом, це не безпечний варіант для українців", – відреагувала речниця. 

"Журналісти завжди пам'ятатимуть її мужність, і ми повинні робити все можливе, щоб Росія понесла відповідальність за усі скоєні воєнні злочини та звірства", – сказала вона.

Читайте на "Українській правді" історію полону та катувань, що пережила Вікторія Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців.

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Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості 

Передісторія: 

  • Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні. 
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.

ЗМІЄСполоненітортури
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