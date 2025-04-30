В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
В Еврокомиссии заявили, что последние подробности о том, как в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина, являются еще одним доказательством жесткости российской системы и свидетельством того, что оккупация является смертельной угрозой для украинцев.
Источник: "Европейская правда", пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер на ежедневном брифинге 30 апреля
Детали: Гиппер прокомментировала расследование журналистов, в котором собрали все, что удалось узнать о пытках и гибели в российском плену внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной.
"Россия не упускает ни одной возможности продемонстрировать свою отвратительную жестокость по отношению к украинцам, убивая и пытая, как это произошло с Викторией Рощиной, храброй украинской журналисткой, которую не только жестоко убили, но и пытали. Это также четко показывает, что жизнь под российской оккупацией не является вариантом, это не безопасный вариант для украинцев", – отреагировала пресс-секретарь.
"Журналисты всегда будут помнить ее мужество, и мы должны делать все возможное, чтобы Россия понесла ответственность за все совершенные военные преступления и зверства", – сказала она.
Читайте на "Украинской правде" историю плена и пыток, пережитую Викторией Рощиной и тысячами заключенных Россией украинцев.
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП
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Предыстория:
- Чтобы попасть на оккупированную территорию для будущего материала, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.
- 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
- Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.