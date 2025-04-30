В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость

В Еврокомиссии заявили, что последние подробности о том, как в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина, являются еще одним доказательством жесткости российской системы и свидетельством того, что оккупация является смертельной угрозой для украинцев.

Источник: "Европейская правда", пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер на ежедневном брифинге 30 апреля

Детали: Гиппер прокомментировала расследование журналистов, в котором собрали все, что удалось узнать о пытках и гибели в российском плену внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной.

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"Россия не упускает ни одной возможности продемонстрировать свою отвратительную жестокость по отношению к украинцам, убивая и пытая, как это произошло с Викторией Рощиной, храброй украинской журналисткой, которую не только жестоко убили, но и пытали. Это также четко показывает, что жизнь под российской оккупацией не является вариантом, это не безопасный вариант для украинцев", – отреагировала пресс-секретарь.

"Журналисты всегда будут помнить ее мужество, и мы должны делать все возможное, чтобы Россия понесла ответственность за все совершенные военные преступления и зверства", – сказала она.

Читайте на "Украинской правде" историю плена и пыток, пережитую Викторией Рощиной и тысячами заключенных Россией украинцев.

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