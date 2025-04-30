У США заявили, що Україна "вирішила внести зміни" в угоду про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що українська сторона "вирішила внести зміни в рамкову угоду про надра", підписання якої очікується найближчим часом.

Джерело: Бессент під час засідання кабінету США 30 квітня, цитує "Європейська правда"

Деталі: При цьому міністр заявив, що американська сторона "готова підписати" угоду про надра.

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"Українська сторона вчора ввечері вирішила внести деякі зміни в останній момент. Ми впевнені, що вони переглянуть це рішення, і якщо так, то ми готові підписати угоду сьогодні в другій половині дня", – додав він.

Глава американського Мінфіну не уточнив, про які саме зміни з боку України йдеться, лише сказавши, що йдеться про "ту саму угоду, про яку ми домовилися на вихідних".

"З нашого боку змін немає", – підсумував Бессент.

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Що передувало: 30 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що рамкову угоду про надра зі Штатами можуть підписати вже цієї доби.

Водночас за інформацією кількох ЗМІ, в останній момент між Києвом і Вашингтоном виникли розбіжності.