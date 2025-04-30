В США заявили, что Украина "решила внести изменения" в соглашение о недрах

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская сторона "решила внести изменения в рамочное соглашение о недрах", подписание которого ожидается в ближайшее время.

Источник: Бессент во время заседания кабинета США 30 апреля, цитирует "Европейская правда"

Детали: При этом министр заявил, что американская сторона "готова подписать" соглашение о недрах.

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"Украинская сторона вчера вечером решила внести некоторые изменения в последний момент. Мы уверены, что они пересмотрят это решение, и если так, то мы готовы подписать соглашение сегодня во второй половине дня", - добавил он.

Глава американского Минфина не уточнил, о каких именно изменениях со стороны Украины идет речь, лишь сказав, что речь идет о "том самом соглашении, о котором мы договорились на выходных".

"С нашей стороны изменений нет", - подытожил Бессент.

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Что предшествовало: 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что рамочное соглашение о недрах со Штатами могут подписать уже в эти сутки.

В то же время по информации нескольких СМИ, в последний момент между Киевом и Вашингтоном возникли разногласия.