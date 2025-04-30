Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США заявили, что Украина "решила внести изменения" в соглашение о недрах

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 20:57
В США заявили, что Украина решила внести изменения в соглашение о недрах
Скотт Бессент. фото Getty Images

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинская сторона "решила внести изменения в рамочное соглашение о недрах", подписание которого ожидается в ближайшее время.

Источник: Бессент во время заседания кабинета США 30 апреля, цитирует "Европейская правда"

Детали: При этом министр заявил, что американская сторона "готова подписать" соглашение о недрах.

Реклама:

"Украинская сторона вчера вечером решила внести некоторые изменения в последний момент. Мы уверены, что они пересмотрят это решение, и если так, то мы готовы подписать соглашение сегодня во второй половине дня", - добавил он.

Глава американского Минфина не уточнил, о каких именно изменениях со стороны Украины идет речь, лишь сказав, что речь идет о "том самом соглашении, о котором мы договорились на выходных".

"С нашей стороны изменений нет", - подытожил Бессент.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что рамочное соглашение о недрах со Штатами могут подписать уже в эти сутки.

В то же время по информации нескольких СМИ, в последний момент между Киевом и Вашингтоном возникли разногласия.

СШАКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина разгромила Румынию на чемпионате мира по хоккею
В США заявили, что Украина "решила внести изменения" в соглашение о недрах
"Хочу к своим": в ГУР говорят, что уже 300 коллаборантов просятся на обмен в Россию
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Axios обнародовало детали разговора
В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
Все новости...
Financial Times о соглашении по недрам: между США и Украиной в последний момент возникли разногласия
В Минобороны объяснили разбронирование медиков: речь идет о точечном доукомплектовании
Последние новости
22:24
Трамп назвал встречу с Зеленским в Ватикане "моментом утешения"
22:00
видеоЗеленский повысил в звании трех пограничников и вручил орден Герою Украины
21:59
Трамп: Премьер Канады приедет в США "на следующей неделе или даже раньше"
21:57
Зеленский пригласил премьера Канады в Украину
21:54
Украина разгромила Румынию на чемпионате мира по хоккею
21:44
Нардеп Вениславский предлагает создать Космические силы в структуре ВСУ
21:27
Индия закрыла воздушное пространство для самолетов Пакистана
21:25
В ОБСЕ осудили жестокое обращение и убийство журналистки Рощиной в РФ
20:57
В США заявили, что Украина "решила внести изменения" в соглашение о недрах
20:49
Украинские производители оружия уже получили 15 льготных кредитов
Все новости...
Реклама:
Реклама: