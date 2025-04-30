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В ОБСЄ засудили жорстоке поводження та вбивство журналістки Рощиної в РФ

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 30 квітня 2025, 21:25
В ОБСЄ засудили жорстоке поводження та вбивство журналістки Рощиної в РФ
Фото ілюстративнее - Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату засудив жорстоке поводження та вбивство Росією української журналістки Вікторії Рощиної.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на представника ОБСЄ у соцмержі Х

Деталі: Брату заявив, що "вражений фактами, виявленими в ході розслідування коаліції 45 міжнародних журналістів на чолі з НУО "Forbidden Stories" щодо тортур і жорстокого поводження з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка померла під час незаконного утримання без пред'явлення офіційних звинувачень у Росії".

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Він наголосив, що таке нелюдське поводження є порушенням міжнародного права, зокрема статей 7 і 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції ООН проти катувань. 

"Крім того, журналісти, які висвітлюють конфлікти, мають статус цивільних осіб відповідно до міжнародного гуманітарного права, і катування та жорстоке поводження з ними, а також незаконне утримання під вартою є явним порушенням Женевських конвенцій", – акцентував він.

Відтак представник ОБСЄ засудив ці серйозні порушення з боку Росії та закликав до повного дотримання міжнародних правових зобов'язань.

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Своєю чергою, речник українського МЗС Георгій Тихий подякував ОБСЄ за цю чітку заяву, в якій засуджується жорстоке поводження та вбивство Рощиної. 

"Систематичні тортури, жорстоке поводження та інші порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії вимагають рішучої міжнародної реакції", – додав він.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.  У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. 

10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Вікторія померла у полоні. Невдовзі це підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

30 квітня 2025 року у Єврокомісії заявили, що останні деталі про те, як у російському полоні загинула Рощина, є ще одним доказом жорсткості російської системи і свідченням, що окупація є смертельною загрозою для українців.

Читайте на "Українській правді" історію полону та катувань, що пережила Вікторія Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців.

ОБСЄполонені
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