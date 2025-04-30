В ОБСЕ осудили жестокое обращение и убийство журналистки Рощиной в РФ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Брату осудил жестокое обращение и убийство Россией украинской журналистки Виктории Рощиной.

Источник: об этом представитель ОБСЕ написал в Х, передает "Европейская правда"

Детали: Брату заявил, что "потрясен фактами, выявленными в ходе расследования коалиции 45 международных журналистов во главе с НПО "Forbidden Stories" о пытках и жестоком обращении с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая умерла во время незаконного содержания без предъявления официальных обвинений в России".

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Он подчеркнул, что такое бесчеловечное обращение является нарушением международного права, в частности статей 7 и 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.

"Кроме того, журналисты, освещающие конфликты, имеют статус гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом, и пытки и жестокое обращение с ними, а также незаконное содержание под стражей являются явным нарушением Женевских конвенций", – подчеркнул он.

В связи с этим представитель ОБСЕ осудил эти серьезные нарушения со стороны России и призвал к полному соблюдению международных правовых обязательств.

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В свою очередь, спикер украинского МИД Георгий Тихий поблагодарил ОБСЕ за это четкое заявление, в котором осуждается жестокое обращение и убийство Рощиной.

"Систематические пытки, жестокое обращение и другие нарушения международного гуманитарного права со стороны России требуют решительной международной реакции", – добавил он.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж. В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину.

10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что Виктория умерла в плену. Вскоре это подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

30 апреля 2025 года в Еврокомиссии заявили, что последние подробности о том, как в российском плену погибла Рощина, являются еще одним доказательством жесткости российской системы и свидетельством того, что оккупация является смертельной угрозой для украинцев.

Читайте на "Украинской правде" историю плена и пыток, пережитую Викторией Рощиной и тысячами заключенных Россией украинцев.