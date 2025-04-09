Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт, він звернувся по меддопомогу
9 квітня Шевченківський райсуд Львова продовжив до 8 червня запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон – перед засіданням чоловік звернувся до лікарів через погане самопочуття.
Джерело: "Суспільне Львів"
Деталі: За інформацією журналістки "Суспільного", засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон розпочалося 9 квітня о 10:35 у Шевченківському суді Львова.
Підозрюваний В’ячеслав Зінченко запізнився, бо перед слуханням йому стало зле й він звернувся по медичну допомогу. Про це повідомив його адвокат Юрій Немировський, який приїхав на засідання замість іншого захисника Ігоря Сулими.
Суд пішов до нарадчої кімнати, після чого оголосив, що Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 червня.
Адвокат подав клопотання про перенесення засідання через погане самопочуття підзахисного – суд його задовольнив. Наступне слухання призначене на 29 квітня.
Передісторія:
- Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що колишня народна депутатка Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня 2024 року, померла у лікарні того ж дня.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схилялося до думки, що стрілець – лише виконавець.
- 26 липня 2024 року суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю. Пізніше суд кілька разів продовжував арешт підозрюваного.
- Мати 18-річного В’ячеслава, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, вважає, що син не міг її вбити, а також "у нього не було мотивів та досвіду стрільби".