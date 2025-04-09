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Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт, він звернувся по меддопомогу

Степан ГафткоСереда, 9 квітня 2025, 14:40
Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт, він звернувся по меддопомогу
Фото: "Суспільне Львів"

9 квітня Шевченківський райсуд Львова продовжив до 8 червня запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон – перед засіданням чоловік звернувся до лікарів через погане самопочуття.

Джерело: "Суспільне Львів"

Деталі: За інформацією журналістки "Суспільного", засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон розпочалося 9 квітня о 10:35 у Шевченківському суді Львова. 

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Підозрюваний В’ячеслав Зінченко запізнився, бо перед слуханням йому стало зле й він звернувся по медичну допомогу. Про це повідомив його адвокат Юрій Немировський, який приїхав на засідання замість іншого захисника Ігоря Сулими.

 
Фото: "Суспільне Львів"

Суд пішов до нарадчої кімнати, після чого оголосив, що Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 червня. 

Адвокат подав клопотання про перенесення засідання через погане самопочуття підзахисного – суд його задовольнив. Наступне слухання призначене на 29 квітня.

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Передісторія:

  • Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що колишня народна депутатка Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня 2024 року, померла у лікарні того ж дня. 
  • 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схилялося до думки, що стрілець – лише виконавець
  • 26 липня 2024 року суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю. Пізніше суд кілька разів продовжував арешт підозрюваного.
  • Мати 18-річного В’ячеслава, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, вважає, що син не міг її вбити, а також "у нього не було мотивів та досвіду стрільби".

ЛьвівФаріонсуд
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