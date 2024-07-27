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Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон: "Можливо, син співучасник, але не вбивав"

Роман ПетренкоСубота, 27 липня 2024, 11:27
Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон: Можливо, син співучасник, але не вбивав
фото: слідство.інфо

Мати 18-річного В’ячеслава, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, вважає, що син не міг її вбити, а також "у нього не було мотивів та досвіду стрільби".

Джерело: мати Олена Зінченко в коментарі "Слідство.інфо"

Пряма мова Зінченко: "Гуляти містом Слава любить, привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати – ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями – це зафіксували камери. Але ніде немає моменту пострілу. Можливо син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав".

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Деталі: Жінка каже, що останні тижні нічого підозрілого у поведінці В’ячеслава не помічала, а мотивів для вбивства у нього не було.

Олена вважає, що хлопець в окулярах з фотографії поліцейських — має більш загорілу шкіру та худорляву статуру, на відміну від її сина. 

За словами матері, підозрюваний був тривалий період у Львові минулої весни, він навчався в академії Dronarium на оператора БПЛА, тому "добре знає місто і те, як багато там камер спостереження".

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Коли він знову їхав у Львів, повідомив матері, що буде в Тернополі, а батька давно не бачив, бо той на фронті.

Що передувало: Зінченко після обрання запобіжного заходу заявив журналістам, що не вбивав Фаріон.

Передісторія:

  • 26 липня представники МВС, поліції, Офісу генпрокурора та Служби безпеки України провели спільний брифінг у Львові стосовно розслідування справи про вбивство Фаріон.
  • Слідство вважає, що у жінку стріляли з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу. 
  • Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивств Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь. У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Фаріон був також народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.
  • 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.
  • 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного без альтернативи внесення застави.

Теми: Фаріонвбивство
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