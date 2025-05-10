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Пакистан скликав засідання Національного командного органу, який контролює ядерний арсенал

Іван Д'яконовСубота, 10 травня 2025, 06:19
Пакистан скликав засідання Національного командного органу, який контролює ядерний арсенал
Шахбаз Шариф. Фото: Getty Images

Після початку військової операції проти Індії прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф ініціював термінове засідання Національного командного органу, який відповідає за ядерний арсенал країни.

Джерело: Reuters

Деталі: За повідомленням агентства, премʼєр оголосив про скликання засідання вищого органу цивільних і військових чиновників, який приймає ключові рішення у сфері національної безпеки, зокрема пов'язаних з ядерним арсеналом країни. 

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Напруженість у відносинах між ядерними сусідами загострилася, коли обидві держави звинуватили один одного в порушенні повітряного простору шляхом запуску безпілотників та інших боєприпасів, що призвело до загибелі щонайменше 48 осіб.

Передісторія: 

  • У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії.
  • У вівторок, 6 травня, Індія почала завдавати ударів по тому, що вона називає базами бойовиків на території Пакистану. Пакистан обіцяв відповісти.

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