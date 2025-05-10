Пакистан скликав засідання Національного командного органу, який контролює ядерний арсенал

Після початку військової операції проти Індії прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф ініціював термінове засідання Національного командного органу, який відповідає за ядерний арсенал країни.

Джерело: Reuters

Деталі: За повідомленням агентства, премʼєр оголосив про скликання засідання вищого органу цивільних і військових чиновників, який приймає ключові рішення у сфері національної безпеки, зокрема пов'язаних з ядерним арсеналом країни.

Реклама:

Напруженість у відносинах між ядерними сусідами загострилася, коли обидві держави звинуватили один одного в порушенні повітряного простору шляхом запуску безпілотників та інших боєприпасів, що призвело до загибелі щонайменше 48 осіб.

Передісторія: