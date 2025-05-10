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У Пакистані спростували скликання наради "ядерного" органу, але закрили небо на добу

Українська правдаСубота, 10 травня 2025, 12:33
У Пакистані спростували скликання наради ядерного органу, але закрили небо на добу
ілюстративне фото: Getty Images

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асиф заявив у суботу, що після військової операції проти Індії засідання Національного командного органу, що координує цивільно-військове управління ядерним арсеналом, не скликалося.

Джерела: Reuters, Geo News

Деталі: Раніше пакистанські військові повідомляли, що прем’єр-міністр нібито скликав це засідання.

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Пряма мова міністра оборони Пакистану: "Ядерний сценарій є, але давайте не говорити про нього. Це має бути далекий варіант, про який не варто зараз навіть згадувати. Температура знизиться раніше, ніж ми дійдемо до такого рівня. Наради Національного командного органу не було і не планується".

Деталі: Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з головнокомандувачем армії Пакистану Асимом Муніром та міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, закликавши сторони "відновити прямий зв’язок і уникнути прорахунків".

Міністр закордонних справ Пакистану Мохаммад Ісхак Дар заявив в ефірі місцевого, що "якщо Індія зупиниться зараз, Пакистан також розгляне можливість зупинки. Індійські ЗМІ повідомили, що у суботу відбулись контакти між посадовцями обох країн.

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Водночас новинний портал пакистанського ТБ Geo News повідомив, що Пакистан закрив свій повітряний простір для всіх типів рейсів з 3:15 до 12:00 за місцевим часом 10 травня (до 10.00 неділі за київським часом - Ред.) після того, як Індія здійснила ракетну атаку по трьох авіабазах.

За словами іноземних громадян у Міжнародному аеропорту Джинна в Карачі, їх переселили до готелів після припинення польотів.

Також повідомляється, що решті пасажирів у терміналі рекомендували повернутися додому.

Мандрівникам порадили уточнювати статус своїх рейсів у відповідних авіакомпаній перед прибуттям до аеропорту.

Передісторія: 

  • У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок широкомасштабної військової операції у відповідь на агресію з боку Індії.
  • У вівторок, 6 травня, Індія почала завдавати ударів по тому, що вона називає базами бойовиків на території Пакистану. Пакистан обіцяв відповісти.

ПакистанІндіявійна
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