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Пакистан созвал заседание Национального командного органа, который контролирует ядерный арсенал

Иван ДьяконовСуббота, 10 мая 2025, 06:19
Пакистан созвал заседание Национального командного органа, который контролирует ядерный арсенал
Шахбаз Шариф. Фото: Getty Images

После начала военной операции против Индии премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал срочное заседание Национального командного органа, который отвечает за ядерный арсенал страны.

Источник: Reuters

Детали: По сообщению агентства, премьер объявил о созыве заседания высшего органа гражданских и военных чиновников, который принимает ключевые решения в сфере национальной безопасности, в частности связанных с ядерным арсеналом страны. 

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Напряженность в отношениях между ядерными соседями обострилась, когда оба государства обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем запуска беспилотников и других боеприпасов, что привело к гибели по меньшей мере 48 человек.

Предыстория: 

  • В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции в ответ на агрессию со стороны Индии.
  • Во вторник, 6 мая, Индия начала наносить удары по тому, что она называет базами боевиков на территории Пакистана. Пакистан обещал ответить.

ядерное оружиеПакистанИндиявойна
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