Кремль отказывается от 30-дневного перемирия, пока Украине поставляется оружие – Песков
Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что Путин отвергает возможность 30-дневного прекращения огня, если Запад не прекратит поставки вооружения Украине.
Источник: Песков в интервью ABC News
Детали: По его словам, Путин якобы поддержал предложение 30-дневного перемирия, однако придумал новую причину, которая мешает Москве соблюсти ее.
Песков заявил, что Кремль считает реализацию этой инициативы невозможной, пока "на фронтах российские войска наступают и делают это достаточно уверенно". А на время перемирия, по его словам, следует прекратить поставки западного вооружения из Соединенных Штатов и стран Европы.
"Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, будет перебрасывать новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество?", – заявил пресс-секретарь Путина.
Песков также утверждает, что Путин якобы "делает все возможное, чтобы решить проблему мирным и дипломатическим путем", но при отсутствии "мирных и дипломатических средств" Москва "вынуждена продолжать военную операцию".
Предыстория:
- Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что США и европейские союзники завершают подготовку предложения Москве о 30-дневном прекращении огня в Украине, а если Россия откажется, ее ждут новые санкции со стороны ЕС и США.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с президентом Украины 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия и снова упомянул о возможности новых санкций против России.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "слишком большими" требования, которые Россия выдвинула во время переговоров по урегулированию войны в Украине, и заявил, что Россия не может рассчитывать, что ей отдадут территории, которые она даже не смогла захватить.
- Ранее Вэнс заявил, что война России против Украины не сможет закончиться в ближайшее время. Вместе с тем он выразил оптимизм относительно перспектив переговоров между Россией и Украиной.
- Между тем министр финансов США Скотт Бессент согласился с тем, что лидер России Владимир Путин – военный преступник, однако подчеркнул, что с ним все равно нужно разговаривать.