Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что Путин отвергает возможность 30-дневного прекращения огня, если Запад не прекратит поставки вооружения Украине.

Источник: Песков в интервью ABC News

Детали: По его словам, Путин якобы поддержал предложение 30-дневного перемирия, однако придумал новую причину, которая мешает Москве соблюсти ее.

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Песков заявил, что Кремль считает реализацию этой инициативы невозможной, пока "на фронтах российские войска наступают и делают это достаточно уверенно". А на время перемирия, по его словам, следует прекратить поставки западного вооружения из Соединенных Штатов и стран Европы.

"Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, будет перебрасывать новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество?", – заявил пресс-секретарь Путина.

Песков также утверждает, что Путин якобы "делает все возможное, чтобы решить проблему мирным и дипломатическим путем", но при отсутствии "мирных и дипломатических средств" Москва "вынуждена продолжать военную операцию".

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