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В Пакистане опровергли созыв заседания "ядерного" органа, но закрыли небо на сутки

Украинская правдаСуббота, 10 мая 2025, 12:33
В Пакистане опровергли созыв заседания ядерного органа, но закрыли небо на сутки
иллюстративное фото: Getty Images

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в субботу, что после военной операции против Индии не созывалось никакого заседания Национального командного органа, который координирует гражданско-военное управление ядерным арсеналом.

Источники: Reuters, Geo News

Подробности: Ранее пакистанские военные утверждали, что премьер-министр якобы созвал это заседание.

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Прямая речь министра обороны Пакистана: "Ядерный сценарий существует, но давайте не будем о нём говорить. Это должен быть отдалённый вариант, о котором сейчас не стоит даже вспоминать. Температура спадёт раньше, чем мы дойдём до такого уровня. Заседания Национального командного органа не было и не планируется".

Дополнительно: Госсекретарь США Марко Рубио провёл переговоры с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, призвав стороны "восстановить прямой контакт и избежать просчётов".

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар заявил в эфире местного телеканала, что "если Индия сейчас остановится, Пакистан тоже рассмотрит возможность остановки". Индийские СМИ сообщили, что в субботу состоялись контакты между официальными лицами обеих стран.

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Тем временем, по данным пакистанского новостного портала Geo News, Пакистан закрыл своё воздушное пространство для всех типов рейсов с 3:15 до 12:00 за местным временем 10 мая (до 10:00 воскресенья по киевскому времени - Ред.) после того, как Индия нанесла ракетные удары по трём авиабазам.

Иностранные граждане в Международном аэропорту Джинна в Карачи были переселены в гостиницы после приостановки авиасообщения.

Также сообщается, что оставшимся пассажирам в терминале рекомендовали вернуться домой.

Путешественникам советуют заранее уточнять статус своих рейсов у соответствующих авиакомпаний перед прибытием в аэропорт.

Предыстория: 

  • В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции в ответ на агрессию со стороны Индии.
  • Во вторник, 6 мая, Индия начала наносить удары по тому, что она называет базами боевиков на территории Пакистана. Пакистан обещал ответить.

ПакистанИндиявойна
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