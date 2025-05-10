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В Кремле заявили, что должны подумать о 30-дневном перемирии

Катерина ТищенкоСуббота, 10 мая 2025, 20:06
В Кремле заявили, что должны подумать о 30-дневном перемирии
Дмитрий Песков, фото Anadolu via Getty Images

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия подумает о предложении Украины, Европы и США о 30-дневном прекращении огня.

Источник: Песков в комментарии CNN

Детали: На просьбу прокомментировать это требование "коалиции решительных" Песков сначала взялся обвинять Украину в том, что она якобы не поддержала объявленное РФ в одностороннем порядке трехдневное "прекращение огня". Как известно, по данным Генштаба и украинских властей, Россия сама же его не придерживалась.

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Впоследствии на повторный вопрос о требовании 30-дневного перемирия Песков сказал: "Мы должны подумать об этом, это новые события. Мы имеем свою собственную позицию".

Песков также вновь повторил идею, что Россия якобы готова к диалогу и попыткам урегулирования войны в Украине, ценит усилия посредников и благодарна администрации Дональда Трампа. В то же время он назвал тщетными попытки давить на Россию.

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