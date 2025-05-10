В Кремле заявили, что должны подумать о 30-дневном перемирии
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия подумает о предложении Украины, Европы и США о 30-дневном прекращении огня.
Источник: Песков в комментарии CNN
Детали: На просьбу прокомментировать это требование "коалиции решительных" Песков сначала взялся обвинять Украину в том, что она якобы не поддержала объявленное РФ в одностороннем порядке трехдневное "прекращение огня". Как известно, по данным Генштаба и украинских властей, Россия сама же его не придерживалась.
Впоследствии на повторный вопрос о требовании 30-дневного перемирия Песков сказал: "Мы должны подумать об этом, это новые события. Мы имеем свою собственную позицию".
Песков также вновь повторил идею, что Россия якобы готова к диалогу и попыткам урегулирования войны в Украине, ценит усилия посредников и благодарна администрации Дональда Трампа. В то же время он назвал тщетными попытки давить на Россию.
Предыстория:
- Ранее кремлевский представитель Дмитрий Песков заявил, что Россия будет требовать прекращения поставок американских и европейских вооружений в Украину во время любого потенциального прекращения огня.
- По итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.
- ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.
- "Коалиция решительных" также отвергла требования России прекратить поставки оружия Украине для прекращения огня, подчеркнув необходимость 30-дневного перемирия без каких-либо предварительных условий.