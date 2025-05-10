На авто затриманого "злодія в законі" були спецсигнали – джерело

На автомобілі затриманого СБУ "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка" були встановлені спецсигнали, хоча жодних дозволів від українських правоохоронців на їхнє використання не було.

Джерело: джерела УП в СБУ, офіційний коментар пресслужби СБУ

Затримання "Умки". Відео: джерело УП в СБУ pic.twitter.com/11Dvdeoj5l Реклама: May 10, 2025

Дослівно джерело: "СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі "Умці" і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть.

затримання "Умки", усі фото - джерело УП в СБУ

Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньований автомобіль "Умки" заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців".

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Дослівно СБУ: "Служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів будемо інформувати окремо".

Що передувало: У суботу ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".

Передісторія: