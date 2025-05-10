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На авто затриманого "злодія в законі" були спецсигнали – джерело

Катерина Тищенко, Михайло ТкачСубота, 10 травня 2025, 23:26
На авто затриманого злодія в законі були спецсигнали – джерело
затримання "Умки", фото: джерело УП в СБУ

На автомобілі затриманого СБУ "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка" були встановлені спецсигнали, хоча жодних дозволів від українських правоохоронців на їхнє використання не було.

Джерело: джерела УП в СБУ, офіційний коментар пресслужби СБУ

Дослівно джерело: "СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі "Умці" і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть.

затримання
затримання "Умки", усі фото - джерело УП в СБУ

Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньований автомобіль "Умки" заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців".

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Дослівно СБУ: "Служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів будемо інформувати окремо".

 

Що передувало: У суботу ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка"

Передісторія:

  • 9 травня "Українська правда" писала, що 1 березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.
  • На святкуванні також помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "злодіїв у законі".
  • Після публікації УП керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

СБУ
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