На авто задержанного "вора в законе" были спецсигналы – источник

На автомобиле задержанного СБУ "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка" были установлены спецсигналы, хотя никаких разрешений от украинских правоохранителей на их использование не было.

Источник: источник УП в СБУ, официальный комментарий пресс-службы СБУ

Затримання "Умки". Відео: джерело УП в СБУ pic.twitter.com/11Dvdeoj5l Реклама: May 10, 2025

Дословно источник: "СБУ довольно аргументированно объяснила вору в законе "Умке" и его частным охранникам, что они чувствовать себя свободно в Украине не будут.

Заодно ребята из Службы демонтировали незаконные спецсигналы на авто. Они были установлены на бронированный автомобиль "Умки" заводом-производителем, без получения каких-либо разрешений на их использование от украинских правоохранителей".

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задержание "Умки", все фото - источник УП в СБУ

Дословно СБУ: "Служба безопасности Украины постоянно проводит комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности. Любая деятельность, вредящая национальной безопасности государства будет и в дальнейшем получать жесткую реакцию от СБУ. О результатах таких мероприятий будем информировать отдельно".

Что предшествовало: В субботу СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

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