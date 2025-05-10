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На авто задержанного "вора в законе" были спецсигналы – источник

Катерина Тищенко, Михаил ТкачСуббота, 10 мая 2025, 23:26
На авто задержанного вора в законе были спецсигналы – источник
задержание "Умки", фото: источник УП в СБУ

На автомобиле задержанного СБУ "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка" были установлены спецсигналы, хотя никаких разрешений от украинских правоохранителей на их использование не было.

Источник: источник УП в СБУ, официальный комментарий пресс-службы СБУ

Дословно источник: "СБУ довольно аргументированно объяснила вору в законе "Умке" и его частным охранникам, что они чувствовать себя свободно в Украине не будут.

Заодно ребята из Службы демонтировали незаконные спецсигналы на авто. Они были установлены на бронированный автомобиль "Умки" заводом-производителем, без получения каких-либо разрешений на их использование от украинских правоохранителей".

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задержание "Умки", все фото - источник УП в СБУ

Дословно СБУ: "Служба безопасности Украины постоянно проводит комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности. Любая деятельность, вредящая национальной безопасности государства будет и в дальнейшем получать жесткую реакцию от СБУ. О результатах таких мероприятий будем информировать отдельно".

 
 

Что предшествовало: В субботу СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

Предыстория:

  • 9 мая "Украинская правда" писала, что 1 марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.
  • На праздновании также заметили Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".
  • После публикации УП руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

СБУ
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