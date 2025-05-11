У Путіна уточнили: зустріч у Стамбулі планують з урахуванням переговорів 2022 року

Пропоновані Росією переговори у Стамбулі мають відбуватися з урахуванням результатів переговорів, "перерваних у 2022 році", і ситуації "на землі", заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Джерело: Ушаков в ефірі федерального телеканалу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Ушакова: "З урахуванням цього, з урахуванням, природно, з урахуванням реальної ситуації".

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Нагадаємо: У нічній заяві 11 травня Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія "замислилася про припинення вогню" і назвав це хорошим знаком.