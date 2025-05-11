У Путина уточнили: встречу в Стамбуле планируют с учетом переговоров 2022 года
Воскресенье, 11 мая 2025, 11:47
Предлагаемые Россией переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, "прерванных в 2022 году", и ситуации "на земле", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Источник: Ушаков в эфире федерального телеканала, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Ушакова: "С учетом этого, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации".
Реклама:
Читайте также: Ни мира, ни гарантий. Детали и последствия переговоров Украины и РФ в Стамбуле 2022
Напомним: В ночном заявлении 11 мая Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия "задумалась о прекращении огня" и назвал это хорошим знаком.