Макрон: Ніяких переговорів з РФ, поки говорить зброя
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та Росією в Стамбулі можливі лише за умови чіткого погодження беззастережного 30-денного припинення вогню з 12 травня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Емманюеля Макрона у соцмережі Х
Деталі: Французький президент нагадав, що у Києві лідери "Коаліції рішучих" разом з президентом США Дональдом Трампом "висунули чітку пропозицію": беззастережне 30-денне припинення вогню з понеділка.
Український президент Володимир Зеленський узяв на себе зобов'язання без жодних умов.
Тепер, за словами Макрона, "ми очікуємо настільки ж чіткої відповіді від Росії".
Дослівно: "Не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя. Не може бути жодного діалогу, якщо одночасно бомблять мирних жителів. Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори. Заради миру".
Передісторія:
- Напередодні Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня. У своїй промові Путін не згадав узгоджену "коаліцією рішучих" пропозицію щодо 30-денного перемир’я.
- Володимир Зеленський відзначив, що "росіяни замислилися про війну", але очікує припинення вогню