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Макрон: Ніяких переговорів з РФ, поки говорить зброя

Ірина Кутєлєва, Українська правдаНеділя, 11 травня 2025, 12:52
Макрон: Ніяких переговорів з РФ, поки говорить зброя
ОП

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та Росією в Стамбулі можливі лише за умови чіткого погодження беззастережного 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Емманюеля Макрона у соцмережі Х

Деталі: Французький президент нагадав, що у Києві лідери "Коаліції рішучих" разом з президентом США Дональдом Трампом "висунули чітку пропозицію": беззастережне 30-денне припинення вогню з понеділка.

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Тепер, за словами Макрона, "ми очікуємо настільки ж чіткої відповіді від Росії".

Дослівно: "Не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя. Не може бути жодного діалогу, якщо одночасно бомблять мирних жителів. Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори. Заради миру".

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Передісторія:

  • Напередодні Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня. У своїй промові Путін не згадав узгоджену "коаліцією рішучих" пропозицію щодо 30-денного перемир’я.
  • Володимир Зеленський відзначив, що "росіяни замислилися про війну", але очікує припинення вогню

МакронПутін
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