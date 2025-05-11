Макрон: Ніяких переговорів з РФ, поки говорить зброя

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та Росією в Стамбулі можливі лише за умови чіткого погодження беззастережного 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Емманюеля Макрона у соцмережі Х

Деталі: Французький президент нагадав, що у Києві лідери "Коаліції рішучих" разом з президентом США Дональдом Трампом "висунули чітку пропозицію": беззастережне 30-денне припинення вогню з понеділка.

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Тепер, за словами Макрона, "ми очікуємо настільки ж чіткої відповіді від Росії".

Дослівно: "Не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя. Не може бути жодного діалогу, якщо одночасно бомблять мирних жителів. Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори. Заради миру".

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