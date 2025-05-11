Макрон: Никаких переговоров с РФ, пока звучат выстрелы
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле возможны только при условии чёткого согласия на безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с 12 мая.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Эмманюэля Макрона в соцсети X
Детали: Французский президент напомнил, что в Киеве лидеры "Коалиции решительных" вместе с президентом США Дональдом Трампом "выдвинули чёткое предложение": безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника.
Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя это обязательство, не выдвигая никаких условий.
Теперь, по словам Макрона, "мы ожидаем столь же чёткого ответа от России".
Дословно: "Не может быть никаких переговоров, пока звучат выстрелы. Не может быть диалога, если одновременно бомбят мирных жителей. Сейчас необходимо прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры. Ради мира".
Предыстория:
- Накануне Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. В своей речи Путин не упомянул согласованное "коалицией решительных" предложение о 30-дневном перемирии.
- Владимир Зеленский отметил, что "россияне задумались о войне", но ожидает прекращения огня.